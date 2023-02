Tottenham-Chelsea, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Tottenham per tenersi stretto il quarto posto, il Chelsea per provare a dare un senso ad una stagione che ad oggi è fallimentare. E'un derby di Londra che promette scintille quello di domenica in cui gli Spurs, reduci dal successo con il West Ham 2-0, non possono sbagliare per respingere l'attacco del Newcastle, quinto a meno uno ma con una gara ancora da recuperare.

Il Chelsea invece rischia di non avere più obiettivi in campionato nonostante la faraonica campagna acquisti. Potter è statao confermato in settimana ma il suo ruolino di marcia non è di buon livelo, una sconfitta e tre pareggi nelle ultime quattro giornate a cui aggiungere il ko in Champions League con il Borussia Dortmund. I blues sono decimi in classifica con 31 punti a meno undici dai prossimi rivali.

Tottenham-Chelsea: le scelte di Stellini

Il Tottenham non avrà ancora Conte in panchina, al suo posto ci sarà Stellini. Quattro i sicuri assenti, Bentancur, Lloris, Sessegnon e Bissouma, a destra Emerson dovrebbe vincere il ballottaggio con Pedro Porro, Skipp è in vantaggio su Hojbjerg a centrocampo, mentre nel tridente ci dovrebbe essere Richarlison al posto di Son non al meglio, confermati invece Kulisevski e Kane.

Tottenham-Chelsea, le scelte di Potter

Nel Chelsea mancheranno Azpilicueta, Broja, Pulisic, Mendy e Kante, mentre dovrebbero recuperare Reece James e Thiago Silva. Potter continuerà sulla strada del 4-2-3-1 con Havertz centravanti sostenuto dal terzetto Joao Felix, Mudryk, Sterling. Il compagno di reparto di Fernandez, mister 100 milioni, sarà Kovacicc.

Tottenham-Chelsea, le probabili formazioni

Tottenham (3-4-2-1) Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Skipp, Hojbjerg, Davies; Kulusevski, Kane, Richarlison

Chelsea (4-2-3-1) Kepa; James, Silva, Badiashile, Chilwell; Kovacic, Fernandez; Mudryk, Felix, Sterling; Havertz

Tottenham-Chelsea in diretta tv e streaming

La partita di domenica alle 14,30 tra Tottenham e Cheslea sarà trasmessa in diretta tv da Sky ai canali 201, 203 e 213, per lo streaming saranno attivi la App Sky Go e Now TV.