Tottenham, come giocherà con Antonio Conte: la probabile formazione

Antonio Conte riparte dal Tottenham. L'ex tecnico dell'Inter, dopo l'addio in estate ai nerazzurri e accostato nelle scorse settimane a Newcastle e Manchester United, ha accettato l'offerta degli Spurs, che hanno deciso di puntare su di lui dopo l'esonero di Nuno Espirito Santo. Gli inglesi, reduci dallo scivolone interno per 0-3 contro il Manchester United, occupano al momento soltanto la nona posizione in Premier League con i loro 15 punti raccolti in dieci gare, frutto di cinque vittorie e cinque sconfitte. Un andamento altalenante che ha spinto il club a cambiare guida tecnica per cercare di dare una svolta alla stagione, con l'obiettivo di conquistare un posto nella prossima edizione delle coppe europee. Una sfida subito raccolta da Conte, convinto che la squadra abbia a disposizione i mezzi tecnici per risalire la china dopo un inizio di stagione complicato.

Tottenham, come giocherà con Antonio Conte

L'ex allenatore dell'Inter, che nel corso della sua carriera ha guidato anche Arezzo, Bari, Atalanta, Siena, Juventus, Chelsea e la Nazionale italiana, dovrebbe ripartire dal 3-5-2, modulo divenuto negli anni suo vero e proprio marchio di fabbrica. Il portiere titolare sarà ovviamente il francese Lloris, perno della Nazionale transalpina, protetto da una linea difensiva composta da Romero, Dier e Davies, con Sanchez come prima alternativa. Sulle corsie esterne i candidati principali per un posto da titolare sono Lucas Moura a destra (in ballottaggio però con Emerson Royal) e Reguilon a sinistra, mentre nella zona centrale Conte può contare su una notevole abbondanza, con Ndombele, Lo Celso, Dele Alli e Hojbjerg a contendersi i tre posti. In attacco inamovibile Harry Kane, con il sudcoreano Son favorito su Gil e Bergwijn per affiancare il centravanti inglese.

Tottenham, la probabile formazione di Antonio Conte

Tottenham (3-5-2): Lloris; Romero, Dier, Davies; Lucas Moura, Lo Celso, Ndombele, Alli, Reguilon; Son, Kane. All. Conte