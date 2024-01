Tottenham-Manchester City: formazioni e dove vedere (gratis) il match in tv e streaming

Nel week-end di pausa del campionato, è la Coppa d’Inghilterra a catalizzare l’interesse degli appassionati di calcio britannico. Ed è soprattutto la gara del New White Hart lane su cui si accendono i riflettori, con il big-match tra Tottenham e Manchester City, due delle prime cinque formazioni attualmente contemplate dalla classifica del campionato inglese. I club sono ufficialmente entrati in scena nella competizione all’inizio del 2024, disputando il terzo turno che ha visto i londinese prevalere di misura sul Burnley penultimo in Premier, ed i “Citizens” passeggiare contro l’Huddersfield Town, il quale naviga nelle agitate acque della bassa classifica nel torneo cadetto.

Di fronte due squadre che si presentano all’appuntamento in ottime condizioni di salute. La formazione di Guardiola non perde da un mese e mezzo (sconfitta di misura sul campo dell’Aston Villa) ed ha una serie tra campionato e coppa di nove risultati positivi, con otto vittorie ed un pari – in casa contro il Crystal Palace – e ben 27 reti segnate. Gli “Spurs” hanno invece uno score di cinque affermazioni ed una sconfitta dal 10 dicembre in avanti, più il pari dello scorso turno di campionato proprio a Manchester, contro lo United. La curiosità statistica è rappresentata dalla scarsità di pareggi negli scontri diretti andati in scena negli ultimi vent’anni: in quarantotto incroci, il segno X è uscito solo in sette occasioni, tre volte nella stagione 2003/04, con lo 0-0 e l’1-1 nelle due sfide di Premier e l’1-1 nella partita valevole proprio per il quarto turno di FA Cup, poi ripetuta dieci giorni dopo e vinta dal City 4-3 a Londra.

Tottenham-Manchester City, le scelte di Postecoglou

La rosa a disposizione del tecnico dei londinesi è in sostanza ridotta all’osso, anche in considerazione degli impegni con le rispettive nazionali che rendono indisponibili Son, Bissouma e Sarr. Ottimismo filtra invece per Maddison e Davies, che hanno ricominciato ad allenarsi col gruppo ma difficilmente saranno in campo dal primo minuto. Davanti a Vicario spazio pertanto ad una difesa a quattro con Porro-Udogie esterni ed in mezzo la coppia formata da Romero e Van de Ven. Nel pacchetto di mischia si dovrebbero accomodare Skipp e Betancur (con Højbjerg come alternativa, anche in considerazione del k.o. di Lo Celso), sulla trequarti agirà Kulusewski ed in avanti il tridente con Brennan Johnson, Werner e Richarlison.

Tottenham-Manchester City, le scelte di Guardiola

L’allenatore spagnolo ha ancora fuori causa sia Haaland (le sue veci sono finora state fatte, bene, da Alvarez) né Ederson che tra i pali verrà sostituito da Ortega. In difesa, Walker dovrebbe essere sicuro del posto a destra, la retroguardia si completerà con Dias, Aké e Gvardiol, sebbene per i due posti centrali ci sia la concorrenza di Akanji e Stones. Linea dei trequartisti composta da Foden e Grealish ai lati (c’è anche Doku come alternativa) ed centro Bernardo Silva, sulla diga mediana Kovacic e Rodri, con l’incognita rappresentata dal belga De Bruyne, il quale è rientrato dal lungo infortunio e potrebbe anche essere rischiato dal primo minuto.

Tottenham-Manchester City, le probabili formazioni

Tottenham Hotspur (4-2-3-1): Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Bentancur, Skipp, Johnson, Kulusevski, Werner, Richarlison. All Postecoglou

Manchester City (4-2-3-1): Ortega, Walker, Dias, Gvardiol, Aké, Rodri, Kovacic, Foden, Bernardo Silva, Grealish, Alvarez. All. Guardiola

Tottenham-Manchester City, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Tottenham-Manchester City, in programma venerdì 26 gennaio alle ore 21 al “Tottenham Hotspur Stadium, e valevole per il quarto turno di FA Cupsarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. La gara è fruibile sia per gli abbonati che gratuitamente (previa registrazione sul sito): per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e computer o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.