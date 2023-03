Tottenham-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Obiettivo quarti. Il Milan, dopo la vittoria per 1-0 nella gara di andata, farà visita mercoledì 8 marzo alle 21 al Tottenham nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida ricca di insidie per i rossoneri, con gli Spurs che, trascinati dal loro pubblico, cercheranno di ribaltare il ko di San Siro. La formazione di Stefano Pioli, reduce dallo scivolone di Firenze in campionato, farà però di tutto per non soccombere agli assalti degli inglesi e portare a casa una prestigiosa qualificazione tra le prime otto d'Europa.

Tottenham-Milan, le scelte di Conte

Antonio Conte, di nuovo al suo posto in panchina dopo i postumi dell'intervento subito nelle scorse settimane, sarà privo dello squalificato Dier, oltre che degli infortunati Lloris, Bentancur, Bissouma e Sessegnon. Al posto dell'ex Sporting Lisbona, in difesa, ci sarà uno tra Sanchez (in vantaggio) e Davies insieme a Romero e Lenglet nel 3-4-2-1 degli Spurs. In mezzo al campo torna a disposizione Hojberg, che sarà affiancato da Skipp. Sulle corsie esterne spazio per Emerson Royal a destra e Perisic a sinistra, mentre sulla trequarti agiranno Kulusevski e Son, chiamati ad innescare Kane. In porta Forster.

Tottenham-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, ha il dubbio legato alle condizioni di Giroud: il francese è infatti alle prese con un attacco influenzale ed è a forte rischio per la trasferta inglese. Se dovesse recuperare, ci sarà lui al centro dell'attacco nel 3-4-2-1 rossonero, altrimenti spazio a Origi. Sulla trequarti certo del posto Leao, con l'altra maglia che potrebbe essere di Krunic, preferito ad un Diaz non ancora al 100%. Tandem centrale formato da Bennacer e Tonali, con Hernandez a sinistra e Calabria (in vantaggio su Saelemaekers e Messias) a destra. In difesa, insieme a Tomori e Kaluku, dovrebbe esserci ancora spazio per Thiaw, insidiato però da Kjaer. Tra i pali torna Maignan, che ha preso il posto di Tatarusanu nella lista Uefa.

Tottenham-Milan, le probabili formazioni

Tottenham (3-4-2-1): Forster; Romero, Sanchez, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojberg, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. All. Conte

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Bennacer, Tonali, Hernandez; Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

Tottenham-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Tottenham-Milan, in programma mercoledì 8 marzo alle 21 e valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. L'app è disponibile su Sky Q e può essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il match può essere seguito in streaming anche su smartphone e tablet con l'applicazione Amazon Prime Video.