Tottenham-Milan, il pronostico: chi andrà ai quarti?

Il primo round, tre settimane fa, se lo sono aggiudicati i rossoneri, capaci di imporsi per 1-0 a San Siro grazie alla rete in apertura di Brahim Diaz, ma in ottica qualificazione tutto è ancora aperto. Il Milan, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, farà visita mercoledì 8 marzo al Tottenham di Antonio Conte in una gara che si preannuncia quanto mai tirata, con entrambe le formazioni che vogliono staccare il pass per i quarti. Gli Spurs, dopo il ko dell'andata, sono costretti alla vittoria, mentre al Diavolo può bastare anche un pareggio.

Tottenham-Milan, come arrivano alla sfida gli Spurs

Momento non particolarmente brillante per il Tottenham, reduce da due sconfitte consecutive. Gli Spurs, nell'ultimo turno di Premier League, sono stati superati per 1-0 dal Wolverhampton, mentre in precedenza, con lo stesso risultato, si erano arresi allo Sheffield United nel quinto turno di FA Cup. Due scivoloni arrivati dopo le convincenti affermazioni per 2-0 contro West Ham e Chelsea. La formazione di Antonio Conte, in campionato, occupa attualmente la quarta posizione della classifica con i suoi 45 punti, frutto di quattordici vittorie, tre pareggi e nove sconfitte.

Tottenham-Milan, come arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan, nell'ultima giornata di campionato, è stato superato al Franchi per 2-1 dalla Fiorentina, che si è imposta grazie alle reti di Nico Gonzalez e Jovic (vano, per i rossoneri, il gol nel finale di Hernandez). Un ko che ha messo fine ad una striscia di quattro vittorie consecutive, conquistate, nell'ordine, contro Torino, Tottenham, Monza e Atalanta. Il Diavolo, in campionato, è al momento quarto in classifica a pari merito con la Roma con i suoi 47 punti, frutto di quattordici vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte.

Tottenham-Milan, il pronostico

Una sfida che si preannuncia delicata, per entrambe le squadre. Gli Spurs non possono infatti sbagliare dopo il ko dell'andata, mentre i rossoneri dovranno mettere a freno la voglia di rivalsa degli inglesi. La formazione di Stefano Pioli, nel primo round della sfida, si è resa protagonista di una prova ai limiti della perfezione, ma la sensazione è che il Tottenham, di fronte al proprio pubblico, difficilmente sbaglierà tipo di partita. Ecco perché gli uomini di Antonio Conte, malgrado la sconfitta di San Siro, rimangono a nostro avviso leggermente favoriti per il passaggio del turno.