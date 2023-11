Il Tottenham punta il mirino sulla Roma: offerta per Bryan Cristante?

Tanto imprescindibile, quanto corteggiato. E’ uno dei titolarissimi di Mourinho ad aver attirato le attenzioni del Tottenham, che a quanto pare sembra ancora intenzionato a pescare in Serie A. Arriva dal portale teamtalk.com l’indiscrezione che riguarda Bryan Cristante, perno del centrocampo della Roma, per cui il club londinese sarebbe pronto a partire alla carica per rinforzare, già a gennaio, il reparto mediano. Gli “Spurs”, fuori dalle competizione europee, puntano infatti nuovamente ad inserirsi nelle posizioni di vertice della Premier dopo una robusta campagna di rafforzamento estiva (circa 250 i milioni spesi, in parte rientrati con la cessione di Kane al Bayern).

Difficile, però, immaginare che la società lasci partire il numero 4 giallorosso senza una robusta contropartita economica: Cristante è, dopo tre mesi di stagione, il giocatore più utilizzato dal tecnico lusitano (ancor più di Mancini) ed è sceso in campo quindici volte da titolare nelle sedici partite finora disputate. Tanto nel suo ruolo naturale, quanto in quello di regista difensivo in cui si è riciclato all’occorrenza. I rumors parlano di trenta milioni di euro che il Tottenham sarebbe intenzionato ad improntare per l’operazione, anche se un canale per la trattativa non risulta ancora aperto. Anche in virtù del contratto che lega il nazionale azzurro alla Roma: rinnovato e ritoccato fino al 2027, a dimostrazione della sua centralità nel progetto tecnico giallorosso.

In tema di rinnovi, non sembrano invece esserci novità per quello di Leonardo Spinazzola. Il laterale umbro andrà in scadenza a giugno, e tra alcune settimane sarà pertanto libero di poter trattare o stipulare accordi preliminari con altri club, pre-accordi depositabili poi ufficialmente a partire dal 1°febbraio, data in cui il trasferimento potrà essere ufficializzato. Oltre ad alcuni club di Serie A, c’è sempre l’Arabia Saudita come possibile destinazione, visto che le società di Saudi League avevano già inserito l’esterno della Roma tra i potenziali obiettivi di mercato. In estate la trattativa, che voci di corridoio davano impostata a grandi linee sulla base di sette milioni di euro per il cartellino e sei annuali di ingaggio al giocatore, non ha trovato seguito. Ma il rischio per veder partire Spinazzola a zero a fine stagione, senza ottenere alcun indennizzo, diventa sempre più concreto.