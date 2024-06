Nell’estate del 1984, Napoli e il calcio italiano sono scosse in positivo da un evento epocale: la Società Sportiva Calcio Napoli ingaggia dal Barcellona, dopo un’estenuante trattativa, Diego Armando Maradona, già allora considerato uno dei più forti calciatori del mondo. Un evento destinato a cambiare non solo la storia del calcio, ma anche quella della città partenopea. A 40 anni di distanza...

L'ex presidente azzurro, nel corso del convegno "Maradona al Napoli 40 anni dopo", ha rivelato alcuni indimenticabili aneddoti sulla trattativa del secolo per strappare il fuoriclasse argentino al Barcellona condotta nell'estate del 1984

"E' malato, non può venire": Ferlaino racconta come è realmente nata la trattativa per portare Maradona al Napoli