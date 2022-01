Il Napoli ha deciso, sarà Tuanzebe il primo colpo di mercato

Si chiama Axel Tuanzebe e sarà con ogni probabilità il nuovo difensore centrale Napoli. Giuntoli ha accelerato per regalare subito a Spalletti un giocatore da schierare al centro della retroguardia rimasta scoperta dopo l’addio di Manolas, tornato in Grecia all’Olympiakos, a fine dicembre, e di Koulibaly partito per la Coppa d’Africa e prima infortunato. I soli Rrahmani e Juan Jesus non possono bastare per correre verso lo Scudetto, in attesa del ritorno del giocatore della Costa D’Avorio. Così, dopo aver vagliato molti nomi, nelle ultime ore è arrivata l’accelerata per quello che sarà il primo colpo di mercato degl azzurri.

Tuanzebe al Napoli, tutto fatto

Tuanzebe arriverà al Napoli già nei prossimi giorni, secondo quanto raccontano gli ultimi rumors. Il centrale di 24 anni è di proprietà del Manchester United, ma negli ultimi mesi ha giocato nell’Aston Villa, non molto a dire il vero, viste le 11 presenze in totale tra Premier League e Carabao Cup. Proprio per questo è diventato un’occasione di mercato: poco utilizzato, ha spinto per cambiare maglia e così il Napoli si è fatto sotto.

Nei primi abboccamenti è stata subito notata la volontà da parte di tutte le parti in causa di chiudere l’accordo, ma è solo nella serata di ieri che è arrivata la vera accelerata. Lo United e la squadra campana hanno trovato la strada giusta per chiudere l’affare: prestito di sei mesi a cinquecentomila euro circa. Resta da sciogliere il nodo del diritto di riscatto, il Napoli lo vorrebbe inserire, i Red Devils nicchiano e sparano alto, si parla di 20 miloni di euro. Solo dettagli, Giuntoli ha ormai preso la sua decisione: sarà Tuanzebe il nuovo difensore centrale azzurro: con diritto di riscato o meno poco importa, nel caso se ne parlerà nei prossimi mesi.