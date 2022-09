Tuchel esonerato: ribaltone al Chelsea

Clamoroso al Chelsea: il tecnico Thomas Tuchel è stato esonerato. Un ribaltone giunto in seguito all'inaspettata sconfitta dei Blues contro la Dinamo Zagabria (1-0) nella prima giornata della fase a gironi di Champions League che ha certificato il momento poco felice vissuto dagli inglesi: Sterling e compagni, nelle prime sei giornate di Premier League, hanno infatti raccolto solamente 10 punti (tre vittorie, un pareggio e due sconfitte) scivolando già a -5 dalla vetta, occupata attualmente dall'Arsenal. "A nome di tutto il Chelsea FC, il Club desidera ringraziare Thomas e il suo staff per tutti i loro sforzi durante il loro tempo con il Club - si legge nel comunicato ufficiale della società -. Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per club durante la sua permanenza qui. La nuova proprietà dopo 100 giorni pensa sia il momento giusto per cambiare guida tecnica".

L'esperienza di Tuchel al Chelsea si chiude quindi dopo oltre un anno e mezzo. Il tecnico tedesco, che in passato ha guidato Magonza, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, era approdato alla guida dei Blues il 26 gennaio 2021 al posto dell'esonerato Frank Lampard. Ancora top secret il nome del suo successore, la cui scelta, come annunciato dal club, "avverrà rapidamente".