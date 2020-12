Psg, esonerato Tuchel: in arrivo Pochettino

Clamoroso al Paris Saint-Germain. Il club francese, nonostante la vittoria di ieri per 4-0 contro il Salisburgo, ha infatti deciso di esonerare il tecnico Thomas Tuchel. La decisione, secondo quanto raccolto da L'Equipe, sarebbe arrivata nella notte anche in seguito a un'intervista ad un'emittente tedesca non gradita dalla società parigina. Tuchel lascia il Psg al terzo posto in campionato, a -1 dal duo di testa composto da Lione e Lille, e agli ottavi di finale di Champions League, dove i francesi si sono qualificati da primi nel girone.

Psg, Pochettino in pole position per sostituire Tuchel

In pole position per prendere il posto di Tuchel sulla panchina del Paris Saint-Germain ci sarebbe Mauricio Pochettino, rimasto senza squadra dal novembre 2019, quando fu esonerato dal Tottenham per far spazio a José Mourinho. L'argentino, nella stagione 2018/2019, ha guidato gli Spurs fino alla finale di Champions League, dove il club londinese è stato poi sconfitto dal Liverpool per 2-0.