Perché martedì 29 marzo si gioca Turchia-Italia

Una mazzata enorme, difficile da metabolizzare in così poche ore, eppure l'Italia di Roberto Mancini, eliminata dalla Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2022, è già chiamata a tornare nuovamente in campo. Martedì 29 marzo, alle 20.45 a Konya, gli azzurri affronteranno infatti la Turchia, formazione anch'essa costretta a dire addio alla strada che porta al Qatar con la sconfitta per 3-1 in casa del Portogallo. Una sfida di cui pochi erano conoscenza e sulla quale molti si interrogano sulla sua effettiva utilità.

Sì, perché possiamo immaginarci l'entusiasmo con il quale scenderanno in campo Italia e Turchia a poche ore di distanza da una delusione enorme come quella che sancisce l'addio al sogno mondiale. Eppure, per la Fifa, la gara serve all'assegnazione di punti nel ranking Fifa, quella graduatoria attraverso cui vengono stilate le fasce di merito nei grandi tornei internazionali. Un'amichevole quindi, che si disputerà proprio negli stessi momenti in cui Portogallo e Macedonia, a Oporto, si giocheranno il pass per i Mondiali 2022. Una sfida alla quale avrebbero voluto prendere parte azzurri e turchi, costretti a scendere in campo in una partita che, a dire il vero, serve a poco o niente. E possiamo immaginarci anche l'umore con cui le rispettive tifoserie, ancora scottate dalla cocente delusione appena vissuta, assisteranno alla sfida.