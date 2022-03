Turchia-Italia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita che nessuno avrebbe voluto giocare. L'Italia di Roberto Mancini, clamorosamente eliminata dalla Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2022, affronterà martedì alle 20.45 a Konya in amichevole la Turchia, formazione anch'essa eliminata nella strada che porta verso il Qatar dal Portogallo di Cristiano Ronaldo. Un match tra due Nazionali deluse, in particolar modo quella azzurra, sconfitta da una squadra sulla carta nettamente inferiore. Per Roberto Mancini, che in questi giorni sta meditando a lungo sul futuro, combattuto tra la voglia di riscatto e le dimissioni, l'occasione per sperimentare qualcosa di nuovo in vista della rifondazione necessaria dopo l'incredibile flop mondiale.

Le due formazioni si sono incrociate l'ultima volta lo scorso 11 giugno nel match inaugurale di Euro 2020: nell'occasione l'Italia, poi vincitrice del torneo, si impose con un secco 3-0 grazie all'autogol di Demiral ed alle reti di Immobile e Insigne.

Turchia-Italia, le scelte di Kuntz

Kuntz, per la gara contro l'Italia, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Burak Yilmaz al centro dell'attacco sostenuto alle sue spalle da Under e Akturkoglu. Linea di centrocampo formata da Celik, Kokcu, Calhanoglu e Kutlu, mentre in difesa ci sarà spazio per Kabak, Demiral e Soyuncu. Tra i pali Cakir.

Turchia-Italia, le scelte di Mancini

Roberto Mancini, per l'amichevole contro la Turchia, potrebbe confermare il 4-3-3, con però una rifondazione pressoché totale negli interpreti. Al centro dell'attacco è in rampa di lancio Gianluca Scamacca, destinato a ricoprire il ruolo di centravanti nella Nazionale del futuro. Ai suoi lati pronti all'uso Raspadori e Zaniolo. Rifondazione totale anche a centrocampo, dove la cabina di regia verrà affidata a Tonali, con Cristante e Pessina a completare il reparto. Al centro della difesa possibile spazio per Acerbi e Chiellini, con De Sciglio sulla corsia di destra e Biraghi su quella di sinistra. Tra i pali, invece, potrebbe esserci ancora Donnarumma, finito sul banco degli imputati dopo il match con la Macedonia del Nord.

Turchia-Italia, le probabili formazioni

Turchia (3-4-2-1): Cakir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Kutlu; Under, Akturkoglu; Burak Yilmaz. All. Kuntz

Italia (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Cristante, Tonali, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. All. Mancini

Turchia-Italia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Turchia-Italia sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.