Twente-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ad appena dieci giorni dall’inizio degli impegni ufficiali, per la Fiorentina arriva già uno snodo essenziale nel cammino stagionale. Al De Grolsch Veste di Enschede la formazione viola si gioca l’accesso al tabellone principale di Conference League, dopo il 2-1 casalingo maturato nel match di andata. Il guizzo di Cerny nella ripresa, dopo le reti di Gonzalez e Cabral nella prima metà di gara, mantiene vive le speranze di qualificazione del Twente che deve vincere con più di un gol di scarto per passare il turno, mentre la conclusione della sfida con una sola rete di scarto tra le due compagini spalancherebbe le porte ai tempi supplementari, per effetto dell’abolizione della regola che nobilitava le marcature in trasferta. Anche la componente economica riveste una certa importanza: sul piatto ci sono i tre milioni elargiti dall’Uefa a tutti i club che approdano alla fase a gironi, più i bonus garantiti per le sei gare della Pool, che danno un rientro monetario anche in caso di sconfitta. A mettere pepe nella sfida ci sono anche le dichiarazioni “orange”: il tecnico Jans dà i viola favoriti (“Hanno il 58% di possibilità di superare il turno"), mentre il centrocampista Sadilek rivendica la competitività dell’Eredivisie (“Secondo me chi arriva quarto in Olanda è più forte di chi arriva settimo in Italia”). Intanto, il Twente ha ricevuto il supporto dalla Federcalcio nazionale, che per consentire ai “Cavalli Rossi” di preparare al meglio la sfida europea, ha spostato al 31 agosto la gara di campionato contro l’Excelsior, valevole per la terza giornata del massimo campionato olandese.

Twente-Fiorentina, le scelte di Jans

La formazione schierata dal tecnico degli olandese non dovrebbe differenziarsi troppo da quella vista una settimana fa al “Franchi”. E’ rientrato in gruppo il capitano Wout Brama, ma senza forzare ed è improbabile un suo utilizzo dal 1’, cosa che lancia la coppia Sadilek-Zerrouki nel cuore della mediana. Anche la difesa sarà quasi tutta riconfermata: davanti a Unnerstall ci saranno Brenet e Smal come esterni bassi, in mezzo Propper con Hilgers a rilevare lo spagnolo Pleguezelo non a posto fisicamente. Più incertezza dalla metà campo in su: Vlap agirà tra le linee, Van Wolfswinkel punta centrale, supportato ai lati probabilmente da Tzol?s (favorito su Misidjan) ed uno tra Rots e Cerny.

Twente-Fiorentina, le scelte di Italiano

L’allenatore della squadra gigliata medita su un nuovo...ribaltone per il ritorno di Conference, con una squadra che dovrebbe presentare diverse novità rispetto a quella vista nel derby di campionato con l’Empoli. In porta si rivedrà Terracciano, ed al centro della difesa il recuperato Igor – pronto per l’esordio stagionale - che affiancherà Milenkovic, mentre come terzini sicuro l’utilizzo di Biraghi a sinistra e probabile quello di Venuti a destra (favorito su Dodô). Chiavi del centrocampo affidate ad Amrabat, con ai lati Bonaventura ed uno tra Duncan e Maleh. Per il ruolo di esterni alti la scelta dovrebbe ricadere su Nico Gonzalez e Sottil, a supportare Cabral in vantaggio su Jovic per la maglia da centravanti titolare, anche in virtù della sua confidenza col gol nelle gare europee.

Twente-Fiorentina, le probabili formazioni

Twente (4-2-1-3): Unnerstall, Brenet, Propper, Hilgers, Smal, Sadilek, Zerrouki, Vlap, Rots, Van Wolfswinkel, Tzol?s. All. Jans

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Duncan, Sottil, Cabral, N. Gonzalez. All. Italiano

Twente-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Twente sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ed inoltre da Sky. Su Sky la sfida sarà visibile sul canale Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su Now TV e su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.