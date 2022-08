In Ucraina torna il campionato di calcio

A otto mesi dall'ultima partita, torna il massimo campionato di calcio ucraino. Martedì 23 agosto ad inagurare la Premier League ucraina sarà il match tra Shakhtar Donetsk, ex squadra di Roberto De Zerbi con l'allenatore italiano che ha lasciato il club in estate, e il Metalist Kharkiv. Si giocherà a Kiev con la capitale che farà da teatro alla prima gara dopo che l'Ucraina è stata invasa dalla Russia dando il via ad un guerra di cui ancora, purtroppo, non si vede la fine.

Le regole per la ripartenza del campionato ucraino

Le gare si giocheranno ovviamente a porte chiuse, senza tifosi per evitare che possano diventare un bersaglio per eventuali attacchi russi. Solo gli addetti ai lavori, i calciatori e gli staff potranno accedere agli stadi ma tutto sarà stravolto rispetto al passato. Vicino ad ogni impianto è stato infatti costruito un bunker dove coloro che saranno impegnati nell'evento potranno rifugiarsi nel caso in cui iniziassero a suonare le sirene che annunciano eventuali attacchi.

Così riparte il campionato ucraino, otto mesi dopo l'inizio della guerra, con alcune squadre che comunque hanno potuto giocare alcune partite ufficiali essendo inserite nelle competizioni europee, la Dinamo Kiev è per esempio in finale nei preliminari di Champions League dove però ha perso la gara di andata con il Benfica. In Europa League invece è impegnato il Dnipro, anche lui sconfitto dall'Aek Larnaca nel primo match e a caccia dell'impresa per non uscire di scena. Le squadre ucraine per in questi casi hanno sempre giocato in campo neutro.

Dove si giocano le partite del campionato ucraino durante la guerra

Da domani invece riaprono gli stadi e non solo nella Capitale. Si giocherà infatti in molti luoghi diventati tristemente famosi perché sedi di combattementi o di pesanti bombordamenti. E'il caso di Kharkiv per esempio, oppure della contesa Odessa. Si scenderà in campo anche a Zaporizhzia, a un centinaio di chilometri dalla centrale nucleare che il mondo guarda con il fiato sospeso ormai da mesi.