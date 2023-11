Italia, con l'Ucraina basta lo 0-0: azzurri qualificati per Euro 2024

Un pari bastava ed un pari è arrivato. L'Italia, con lo 0-0 di Leverkusen contro l'Ucraina, stacca il pass per i prossimi Europei, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024 ed ai quali gli azzurri si presenteranno da campioni in carica. Una qualificazione arrivata con qualche brivido, dato che gli uomini di Spalletti non sono riusciti a concretizzare la supremazia del primo tempo tenendo in vita gli ucraini (che adesso si giocheranno l'accesso al torneo tramite gli spareggi) fino al fischio finale.

Ucraina-Italia, la cronaca

Spalletti si affida al consueto 4-3-3, con Raspadori e Zaniolo preferiti a Scamacca e Politano per completare il tridente offensivo con Chiesa. In mezzo al campo spazio per Frattesi con Jorginho e Barella, mentre in difesa c'è Buongiorno a comporre la coppia centrale con Acerbi. Il primo squillo della gara arriva al 5', quando Tsygankov, con una conclusione dalla distanza, chiama in causa Donnarumma, che si fa trovare pronto nel bloccare la sfera. Al 14', poi, la prima vera occasione da gol, con Sudakov che, da buona posizione, costringe ad un grande intervento l'estremo difensore azzurro, bravo a distendersi sulla sua destra e a respingere la sfera. Un minuto più tardi arriva la risposta degli uomini di Spalletti, con la botta da fuori di Barella deviata in angolo da Trubin. Al 20' e al 28' ci prova anche Di Lorenzo, i cui colpi di testa non trovano però la porta. Gli azzurri, cresciuti con il passare dei minuti, aumentano ulteriormente la pressione e sfiorano il vantaggio al 29' con Frattesi, che, servito in profondità da Chiesa, impatta su Trubin.

In avvio di ripresa l'Italia continua a mantenere il pallino del gioco e al 58' si fa vedere con Chiesa, il cui destro a giro dal limite termina però la sua corsa sul fondo. Al 65' si rivede l'Ucraina, con Donnarumma che, dopo un'incertezza in uscita, si oppone al tentativo ravvicinato di Mudryk. L'occasione creata dà nuova fiducia agli uomini di Rebrov, che, alla ricerca del gol qualificazione, aumentano nel finale la pressione. Gli azzurri, malgrado gli ingressi in campo di Scamacca, Politano e Kean, non riescono più invece a ripartire con brillantezza abbassando progressivamente il proprio baricentro. E in pieno recupero arriva il brivido, con Mudryk che, toccato da Cristante, cade in area: il direttore di gara, malgrado le proteste ucraine, non concede però il penalty e l'Italia può festeggiare una sofferta qualificazione.