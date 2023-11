Ucraina-Italia, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Tutto in novanta minuti. L'Italia di Luciano Spalletti, dopo la larga vittoria per 5-2 con la Macedonia del Nord, si giocherà il pass per Euro 2024 a Leverkusen (Germania) nella sfida contro l'Ucraina, al momento appaiata alla nostra Nazionale al secondo posto della classifica. Un match nel quale gli azzurri avranno due risultati su tre per conquistare la qualificazione: in caso di pareggio, infatti, Donnarumma e compagni la spunterebbero sugli ucraini in virtù dei risultati negli scontri diretti (vittoria italiana nella gara di andata per 2-1).

Ucraina-Italia, le scelte di Rebrov

Rebrov, per la decisiva sfida contro l'Italia, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con il terzetto formato da Yarmolenko, Sudakov e Mudryk ad agire alle spalle dell'unica punta Dovbyk. In mezzo al campo Stepanenko al fianco di Zinchenko, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Zabarnyi e Kryvtsov, con Konoplya e Mykolenko sulle corsie esterne. In porta Bushchan.

Ucraina-Italia, le scelte di Spalletti

Spalletti, rispetto alla gara con la Macedonia del Nord, potrebbe cambiare qualcosa nella formazione iniziale. Sulla corsia destra difensiva dovrebbe rivedersi dal primo minuto Di Lorenzo (che ha scontato la giornata di squalifica) a completare il reparto con Gatti, Acerbi e Dimarco. A centrocampo conferme in vista per Jorginho e Barella, con Frattesi invece pronto a rilevare Bonaventura. In attacco spazio per Scamacca con Raspadori e Chiesa.

Ucraina-Italia, le probabili formazioni

Ucraina (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Krivstov, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Ct: Rebrov

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Jorginho, Barella; Chiesa, Scamacca, Raspadori. Ct: Spalletti

Ucraina-Italia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Ucraina-Italia, in programma lunedì 20 novembre alle 20.45 alla Bayarena di Leverkusen e valevole per l'ultima giornata delle qualificazioni ad Euro 2024, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone