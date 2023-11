Ucraina-Italia, i tre giocatori da tenere d'occhio dagli azzurri

Novanta minuti che decideranno il destino della nostra Nazionale. L'Italia, reduce dal 5-2 rifilato alla Macedonia del Nord, si giocherà il pass per Euro 2024 nella gara di Leverkusen contro l'Ucraina, che al momento condivide il secondo posto nel girone C con gli uomini di Spalletti. Una sfida nella quale agli azzurri, in virtù del successo ottenuto nel match di andata, basterà un pari per conquistare la qualificazione, mentre gli ucraini saranno costretti alla vittoria. In caso di ko, invece, Donnarumma e compagni sarebbero costretti a passare dagli spareggi.

I tre pericoli maggiori per l'Italia

Mykhaylo Mudryk

La stella dell'Ucraina è senza dubbio Mykhaylo Mudryk, esterno offensivo pagato lo scorso gennaio ben 100 milioni dal Chelsea. Un giocatore bravissimo nell'uno contro uno e nel creare la superiorità numerica: guai, quindi, a lasciarli troppo spazio libero.

Heorhij Sudakov

Il suo nome, a molti, non dirà granché, ma Heorhij Sudakov è una delle stelle emergenti del calcio ucraino. Trequartista classe 2002 dal piede educato, Sudakov, oggi in forza allo Shakhtar Donetsk, è riuscito a conquistare un ruolo da protagonista sia nel proprio club che in Nazionale malgrado la giovane età. Un giocatore insidioso, che, in una sfida così importante, cercherà di mettere in mostra tutto il proprio talento.

Andriy Yarmolenko

Se Mudryk e Sudakov sono il futuro dell'Ucraina, Andriy Yarmolenko ne è la storia. Classica ala offensiva, il giocatore della Dinamo Kiev (con un passato anche in Premier League al West Ham) ama puntare il diretto avversario per creare scompiglio nelle retroguardie avversarie.