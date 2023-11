Ucraina-Italia, le quote dei bookmakers

A caccia del pass per Euro 2024. L'Italia di Luciano Spalletti, reduce dalla vittoria per 5-2 con la Macedonia del Nord, si giocherà l'accesso alla massima competizione continentale nella sfida contro l'Ucraina, in programma lunedì 20 novembre alle 20.45 a Leverkusen (Germania). Una sfida alla quale le due formazioni si presenteranno appaiate a quota 13 in classifica: agli azzurri, in virtù del successo ottenuto nella gara di andata, basterà però anche un pari per conquistare la qualificazione. Obbligati invece alla vittoria gli ucraini.

Le quote

Un match al quale l'Italia, per i bookmakers, si presenterà con i favori del pronostico. Dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), il successo azzurro è infatti quotato tra 1.85 e 1.90. Ben più alta la quota della vittoria ucraina, che oscilla tra 3.90 e 4. Il pari, che basterebbe agli uomini di Luciano Spalletti per conquistare la qualificazione, è invece quotato tra 3.40 e 3.55.

Queste, nel dettaglio, le quote relative alla partita Ucraina-Italia: