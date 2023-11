Ucraina-Italia, chi calcerà un eventuale rigore per gli azzurri

Ancora un rigore sbagliato con la maglia dell'Italia, il terzo consecutivo dopo quelli, pesantissimi e poi risultati letali, contro la Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. Jorginho, anche con la Macedonia del Nord, gara poi vinta dagli azzurri per 5-2, ha fallito dal dischetto, patendo, probabilmente, l'enorme pressione scaturita dai precedenti errori. Adesso, però, la Nazionale di Luciano Spalletti, attesa dalla decisiva sfida di Leverkusen contro l'Ucraina, che in palio metterà un posto agli Europei 2024 (all'Italia basterà anche un pari per staccare il pass), non può più permettersi di sprecare chance di questo tipo. Ed è per questo che, in caso di penalty contro gli uomini di Rebrov, dal dischetto, verosimilmente, non si presenterà il centrocampista dell'Arsenal.

Tra i non convocati per il match con l'Ucraina c'è Domenico Berardi, che sarebbe stato certamente uno dei papabili rigoristi azzurri. Senza l'attaccante del Sassuolo, quindi, i candidati a calciare un eventuale penalty sono essenzialmente tre: Giacomo Raspadori, Federico Dimarco e Matteo Politano. Tutti e tre, nel corso della loro carriera, hanno avuto esperienze dal dischetto mostrando di essere piuttosto freddi dagli undici metri. Meno chance invece per Scamacca, che sembra al momento indietro nella lista del commissario tecnico.