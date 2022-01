Udinese - Atalanta 2-6: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Udinese

Ritrova la vittoria dopo un mese e lo fa in grande stile, l'Atalanta di Gasperini. Una tradizione che prosegue, quella dei bergamaschi di vincere la prima dell’anno solare. I nerazzurri portano a 17 partite consecutive la serie dei match senza sconfitte in trasferta (è la più lunga nella storia del club in serie A).

Al 17′ Pasalic apre la serata (colpo di testa su cross di Pezzella). L'ex Muriel ha voglia di scrollarsi di dosso le voci di mercato e una prima parte di stagione non entusiasmante: l'Udinese è la vittima giusta, visto che con quelli di oggi ha segnato dieci reti ai friulani.

Al 22′ punta De Maio e poi trova l’angolo imprendibile con il sinistro. Il primo tempo si chiude con la respinta di Malinovsky e con i bergamaschi avanti di tre gol.

L’Udinese accorcia con Molina dopo un quarto d'ora, grazie alla deviazione di Djimsiti. I minuti scorrono e le speranze dei padroni doi casa si riducono inevitabilmente. Muriel salta ancora De Maio e questa volta con il destro in diagonale segna l'1-4.

Nel finale Beto accorcia ancora, poi in ripartenza l'Atalanta arrotonda il punteggio con Maehle (primo gol in A) e con Pessina in pieno recupero.

Il tabellino

Marcatori: 17′ Pasalic (A), 21′ Muriel (A), 43′ Malinovskiy (A), 59′ Autogol Djimsiti (U), 76′ Muriel (A), 87′ Beto (U), 89′ Maehle (A), 92′ Pessina (A)

UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao, De Maio, Nuytinck; Perez, Molina, Walace, Udogie (65′ Soopy), Pussetto (73′ Success); Beto, Deulofeu. A disposizione: Castagnaviz, Piana, Fedrizzi, Cocetta, Codutti, Damiani. All. Cioffi

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti (90′ Cittadini); Maehle, De Roon (46′ Pessina), Koopmeiners, Pezzella (73′ Hatebooer); Pasalic (73′ Miranchuk); Malinovskyi, Muriel (78′ Ilicic). A disposizione: Rossi, Bertini, Demiral, Scalvini. All. Gasperini

Ammoniti: Becao (U), Delofeu (U), De Roon (A), Djimsiti (A).

Udinese - Atalanta 2-6: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Udinese - Atalanta 2-6 giocata domenica 9 gennaio sono disponibili su Sky Sport