Udinese-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Atalanta prima a 20 punti, Udinese seconda a 19 e così la sfida tra la Dea e i friulani della Dacia Arena di domenica alle 15 diventa il big match della nona giornata di Serie A.I padroni di casa in questa stagione hanno perso solo a San Siro contro il Milan alla prima, poi hanno ingranato le marce alte vincendo tutte le ultime sette gare di fila. I bergamaschi invece sono ancora imbattuti, unici insieme al Napoli, e hanno messo a referto sei vittorie e due pareggi. Le due sorprese del campionato si sfidano quindi per capire quanto in alto possono puntare.

Atalanta, l'infermeria è piena: il punto sugli infortunati

Udinese-Atalanta: le scelte di Sottil

Questa volta Sottil dovrebbe giocarsi la carta Beto, cannoniere della squadra, fin dal primo minuto con Deulofeu, il trascinatore dei friulani, al suo fianco. Per il resto tutti confermati con Pereyra che va a destra al posto dell'infortunato Masina e in mezzo il trio Lovric, Walace e Makengo. In difesa, davanti a Silvestre Becao, Perez e il match winner del Bentegodi Bijol.

Udinese-Atalanta: le scelte di Gasperini

Energenza infortunati per Gasperini che non può contare su Musso, Djimsiti, Toloi Zappacosta e Zapata oltre a Palomino. Scelte obbligate quindi in difesa con il giovane trio Okoli, Demiral, Scalvini a proteggere la porta di Sportiello. Già tutto deciso a centrocampo con De Roon e Koopmenires confermatissimi in mezzo e gli esterni Hateboer e Soppy in netto vantaggio su Maehle. Soliti dubbi in attacco dove questa volta dovrebbe toccare a Ederson e Lookman accompagnare Muriel, ma Malinovskyi, Boga, Pasalic e Hojlund non sono per niente tagliati fuori dalla corsa.

Udinese-Atalanta, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; Muriel. All. Gasperini.

Udinese-Atalanta in diretta tv e streaming

La gara sarà trasmessa in diretta streaming solamente dal DAZN. La piattaforma metterà a disposizione dei propri abbonati la App e il sito ufficiale. Niente immagini quindi per Sky mentre la telecronaca è stata affidata a Ricky Buscaglia e ad Emanuele Giaccherini.