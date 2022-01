Udinese-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere la partita

Si gioca, nella data e nell’orario prestabiliti. E’questa la decisione della Lega Serie A per il match che fino a ieri era stato bloccato dalla ASL friulana dopo che l’Udinese era finita in quarantena per i 15 casi di positività a COVID. I friulani sono a quota 20 punti e arrivano al match dopo il rotondo 4-0 contro il Cagliari, mentre non hanno giocato la prima gara dell’anno nuovo. Situazione simile per l’Atalanta che riprende il viaggio in campionato e deve rialzarsi dopo il pari con il Genoa e la sconfitta con la Roma. I bergamaschi sono terzi in classifica con 38 punti a meno otto dall’Inter e sopra la Juve di tre lunghezze.

Udinese-Atalanta: le scelte di Cioffi

Sarà un Udinese in piena emergenza quella che scenderà in campo. La società ha annunciato la positività di dodici giocatori e tre componenti dello staff. Cioffi ha ben poche pedine da utilizzare se si pensa che anche Roberto Pereyra salterà il match a causa di un lungo infortunio. Così il tecnico dei bianconeri potrebbe affidarsi al 3-4-2-1- con Becao, Nuytnick e Perez in difesa, in mediana la coppia Walace e Arslan con Molina a destra e Udogie a sinistra. In attacco spazio a Success con Pussetto e Deulofeu alle sue spalle. In panchina ci sarà il solo De Maio a dare esperienza, gli altri giocatori saranno tutti giovani in arrivo dalla Primavera.

Udinese-Atalanta, le scelte di Gasperini

Buone notizie invece per Gasperini che recupera Musso, negativizzato nelle scorse ore, che sarà protetto da Toloi, Djimsiti e Demiral. In mezzo al campo Freuler è squalificato e quindi con De Roon ci sarà Koopmeiners. Soliti dubbi in attacco e sugli esterni, a correre sulle fasce dovrebbero essere Zappacosta e Hateboer, in vantaggio su Maehle, mentre la punta di riferimento sarà Muriel visto che Zapata è ai box al pari di Gosens. A poche ore dalla sfida sembra che Pasalic abbia vinto il ballottaggio con Pessina, con Malinovskyi ormai titolare inamovibile.

Udinese-Atalanta, le probabili formazioni

Udinese (3-4-2-1) Padelli, Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Deulofeu, Pussetto; Success

Atalanta (3-4-2-1) Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel

Udinese-Atalanta dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida della Dacia Arena sarà trasmessa sia da DAZN che su Sky Sport con la tv satellitare che dedicherà al match i canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Per lo streaming attiva sia la app di DAZN che Sky Go oltre al servizio on demand Now Tv. La telecronaca su DAZN sarà di Edoardo Testoni e Massimo Gobbi, mentre su Sky sarà di Riccardo Gentile e Nando Orsi.