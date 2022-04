Udinese - Cagliari 5-1: tabellino e dove vedere gli highlights

L'Udinese batte il cinque contro il Cagliari. Tutta colpa di quel gol a freddo, si potrebbe dire in casa dei sardi, passati in vantaggio con il ritorno al gol di Joao Pedro, poi travolti dai bianconeri di casa: 5-1. La squadra di Cioffi dilaga con Beto, che torna al gol con una tripletta e con una prestazione super in coppia con Success. E' la quarta sconfitta consecutiva per gli uomini di Mazzarri, sempre a rischio retrocessione.

Il tabellino

Marcatori: al 38' pt Becao R. (Udinese), al 45' pt Beto (Udinese), al 4' st Beto (Udinese), al 14' st Molina N. (Udinese), al 28' st Beto (Udinese) al 32' pt Joao Pedro (Cagliari).



Udinese: Becao R., Beto (dal 31' st Nestorovski I.), Makengo J. (dal 25' st Arslan T.), Molina N. (dal 25' st Soppy B.), Nuytinck B., Pereyra R., Silvestri M. (Portiere), Success I. (dal 18' st Pussetto I.), Udogie D., Walace (dal 18' st Jajalo M.), Zeegelaar M.. A disposizione: Arslan T., Benkovic F., Gasparini M. (Portiere), Jajalo M., Nestorovski I., Padelli D. (Portiere), Perez N., Pussetto I., Samardzic L., Soppy B. Allenatore: Cioffi G.

Cagliari: Altare G. (dal 9' st Balde K.), Bellanova R., Cragno A. (Portiere), Dalbert H., Deiola A. (dal 10' st Baselli D.), Goldaniga E., Grassi A., Joao Pedro, Lovato M. (dal 31' st Walukiewicz S.), Pereiro G. (dal 31' st Carboni A.), Zappa G. (dal 20' st Rog M.). A disposizione: Aresti S. (Portiere), Balde K., Baselli D., Carboni A., Ceter Valencia D., Luvumbo Z., Lykogiannis C., Obert A., Radunovic B. (Portiere), Rog M., Walukiewicz S. Allenatore: Mazzarri W..



Ammoniti: al 42' pt Walace (Udinese), al 15' st Pereyra R. (Udinese), al 38' st Jajalo M. (Udinese) al 20' pt Dalbert H. (Cagliari), al 35' pt Grassi A. (Cagliari), al 15' st Baselli D. (Cagliari).



Espulsi: al 38' st Grassi A. (Cagliari).

Udinese - Cagliari 5-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Udinese - Cagliari 5-1 giocata domenica 3 aprile sono disponibili su Sky Sport