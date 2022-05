L'Udinese ha scelto: il prossimo allenatore sarà Andrea Sottil

L'Udinese ha scelto il nuovo allenatore: sarà Andrea Sottil. Il 48enne piemontese dovrebbe prendere il posto di Gabriele Cioffi, che passerà sulla panchina del Verona nei prossimi giorni. Unico intoppo: il contratto tra Sottil e l'Ascoli per un'altra stagione. I marchigiani non hanno gradito l'approccio del club dei Pozzo con il tecnico, ma adesso si tratta e si cerca una soluzione diplomatica, perché Sottil non vede l'ora di debuttare in serie A dopo anni di gavetta.

Allenatore di carattere, capace di trasmettere la sua grinta alla squadra, Sottil è balzato alla ribalta del grande calcio nel 2020 esordendo in B portando alla salvezza il Pescara nei play-out. Ma dopo la festa di Perugia, il presidente Sebastiani lo scaricò, non confermandolo per il torneo seguente e scegliendo, a sorpresa, il ritorno di Massimo Oddo.

Sottil non la prese benissimo, ma dopo pochi mesi passò alla guida dell'Ascoli. Prima la salvezza con i marchigiani, poi la conferma e la qualificazione ai play-off, appena disputati (sesto posto e turno preliminare perso contro il Benevento), sulla panchina del Picchio. Il suo lavoro è stato notato dall'Udinese (in cui ha giocato in passato), che ora lo vorrebbe alla guida dei bianconeri per sostituire Cioffi, in procinto di trasferirsi sulla panchina dell'Hellas Verona. Il club friulano ha deciso di puntare su di lui, scegliendolo in una rosa di nomi che comprendeva, tra gli altri, anche Pippo Inzaghi e Paolo Zanetti.

Ora Sottil dovrà liberarsi dal contratto che lo lega all'Ascoli fino al 30 giugno 2023, successivamente potrà quindi firmare con l'Udinese per vivere la sua prima stagione da allenatore in serie A. Tra i rimpianti dei tifosi del Pescara, che invece attendono il nome del prossimo allenatore per la seconda stagione consecutiva in serie C.