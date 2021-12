Udinese, Cioffi confermato in panchina fino a fine stagione

L'Udinese ha deciso: sarà Gabriele Cioffi a sedere sulla panchina bianconera fino al termine della stagione. Il vice di Luca Gotti, esonerato una settimana fa, promosso dopo il pari casalingo contro il Milan al debutto in serie A. E' stato il responsabile dell'area tecnica bianconera, Pierpaolo Marino, a chiudere nelle ultime ore la querelle allenatore in casa friulana.

Tra Jemez, Stankovic, Maran e Giampaolo, alla fine ha vinto il giovane secondo dell'ex tecnico dell'Udinese. Il vice del vice, per scherzare un po' con le parole, visto che la storia di Gotti ricalca esattamente quella del suo sostituto (era il vice di Tudor e fu promosso dopo l'esonero del croato). Il 46enne fiorentino tornato in Italia l'anno scorso grazie alla chiamata della famiglia Pozzo, dopo le esperienze estere con Al Jazira, Birmingham (era il vice di Gianfranco Zola), Al Dhafra e Crawley Town.

"Non abbiamo mai pensato a contattare altri allenatori; con Cioffi possiamo andare nel segno della continuità, visto che conosce da dentro le problematiche della squadra. E' un allenatore che abbiamo avuto modo di apprezzare come secondo e come primo quando Gotti ha avuto il Covid, e ci è sempre molto piaciuto. Non pensiamo a nulla di diverso da lui", le parole di Marino.

Marino è pronto a ritoccare l'organico a gennaio, e lo farà proprio assieme al nuovo allenatore: "Sicuramente l'Udinese non starà a guardare a gennaio. Siamo vigili su molte situazioni, soprattutto in entrata. Faremo il punto con la proprietà e con Cioffi. Andremo a rinforzare i reparti che ne hanno maggiore necessità, anche se non prevediamo stravolgimenti. I giocatori importanti in uscita non si toccano".