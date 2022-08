Udinese-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’Udinese vuol tornare a gioire davanti al pubblico di casa, la Fiorentina a segnare dopo un filotto di gare a secco di reti. Il quarto turno di Serie A vede di scena alla Dacia Arena i friulani che nelle ultime quattro apparizioni casalinghe in campionato hanno collezionato appena un punto – quello di sabato 10 con la Salernitana – dopo aver chiuso la scorsa stagione coi passi falsi contro Spezia, Inter e Salernitana. Di contro i viola sono reduci da un filotto di tre match conclusi a reti bianche: ad Empoli e ad Enschede (nello spareggio di ritorno della Conference) ed infine domenica al “Comunale” contro il Napoli. Per la prima volta in Serie A dall'arrivo di Vincenzo Italiano, la Fiorentina ha quindi mantenuto la porta inviolata per due gare consecutive di campionato: i viola non arrivano a tre clean sheet di fila da gennaio 2020, con Giuseppe Iachini (in quel caso il secondo fu proprio contro il Napoli). Gli incroci più recenti sorridono ai bianconeri, i quali hanno vinto due delle ultime tre sfide coi toscani e sono riusciti a non incassare gol tre volte negli ultimi cinque scontri diretti.

Udinese-Fiorentina, le scelte di Sottil

Il tecnico friulano, complice la conferma della squalifica di due giornate a Perez, dovrebbe riproporre lo stesso assetto di Monza, con Pereyra a tutta fascia sul versante destro ed Udogie sulla corsia opposta, con il terzetto composto da Lovric, Walace e Makengo nel cuore della mediana. In avanti verso la conferma il tandem composto da Deulofeu e Beto, con Success pronto a subentrare. Silvestri difenderà la porta, protetto da Masina, Rodrigo Beaco ed uno tra Nuytinck e Bijol. Due le alternative maggiormente contemplabili: l’inserimento a centrocampo di Arslan al posto di Makengo, e l’accentramento di Pereyra, previsto dall’utilizzo di Ebosele sul binario destro e l’iniziale esclusione di Lovric.

Udinese- Fiorentina, le scelte di Italiano

Nella lista dei convocati diramata dall’allenatore gigliato mancano Nico Gonzalez, Duncan, Bonaventura e Zurkowski. Si assottigliano pertanto le scelte a centrocampo, dove potrebbero figurare Maleh e Mandragora, oltre a Barak, con un turno di riposo concesso ad Amrabat. Possibile turnover anche sulla linea difensiva, dove a tirare il fiato potrebbe essere Milenkovic: in questo caso, la coppia centrale sarà formata da Igor e Martinez Quarta, con Biraghi a sinistra e Venuti in vantaggio su Dodò nel versante opposto. Sul fronte offensivo, solito serrato ballottaggio nel reparto esterni alti: Ikoné - nelle ultime tre gare inserito dal 1’ – e Sottil potrebbero quindi lasciare inizialmente spazio a Saponara e Kouamé, con Cabral favorito su Jovic come punta centrale. La logica delle rotazioni sarebbe applicabile anche tra i pali, dove però Gollini resta avanti nella volata con Terracciano per una maglia da titolare.

Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Bijol, Masina, Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie, Beto, Deulofeu. All. Sottil

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Venuti, M. Quarta, Igor, Biraghi, Barak, Mandragora, Maleh, Saponara, Cabral, Kouamé. All. Italiano

Udinese-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Udinese-Fiorentina sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.