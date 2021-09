Udinese-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo le sconfitte incassate nel turno infrasettimanale, Udinese e Fiorentina si fronteggiano alla Dacia Arena condividendo comprensibile desiderio di rivincita. I friulani, per cominciare, devono ritrovare la via del gol, considerando che il doppio passo falso con Napoli e Roma non ha portato in dote nessuna rete. Magari sbloccandosi anche nei primi 45’ di gioco, visto che dei sei centri, cinque sono arrivati nel secondo segmento di gara. Dal canto suo la “Viola” riparte dall’ottimo primo tempo disputato contro l’Inter, dall’attitudine ad essere formazione brava nell’export (già due affermazioni lontano da Firenze, contro Genoa e Atalanta) e punta ad...allungare qualità ed intensità estendendola anche alla ripresa, che finora ha portato tanti dolori e poche gioie: otto i gol subiti dopo l’intervallo sui nove complessivamente incassati, la metà nell’ultimo quarto d’ora di partita.

Udinese-Fiorentina, le scelte di Gotti

Dopo il turnover operato all’Olimpico, Arslan dovrebbe riprende in suo posto in una linea mediana che prevede anche Pereyra e Walace in mezzo più Udogie sull’out destro. In difesa Nuytinck, Samir e Becao (in caso di riposo accordato a quest’ultimo, dentro De Maio). Più incertezza davanti: se rifiaterà Deulofeu, Beto in tandem con Pussetto. Nel modulo a punta unica, fuori l’argentino e salirà Pereyra in appoggio, con Makengo a rilevarne il posto a centrocampo. Fluida la situazione sulla fasce laterali: Soppy ha ben figurato contro la Roma e scalpita per una chance dal 1’, che comporterebbe il sacrificio di Molina e farebbe slittare il rientro di Stryger Larsen, sempre che la duttilità del danese non spinga Gotti a dirottarlo nella fascia opposta sacrificando Udogie.

Udinese-Fiorentina, le scelte di Italiano

Pulgar ha interrotto la seduta di ieri per un fastidio alla coscia e potrebbe passare la mano, al suo posto Torreira in un centrocampo che vede Bonaventura, Duncan e Amrabat a giocarsi due maglie (coi primi due favoriti). Nel reparto offensivo, in mezzo Vlahovic, Callejon si candida per la sostituzione dello squalificato Nico Gonzalez, più Sottil sebbene siano in netto rialzo le azioni di Saponara che potrebbe così trovare posto nell’undici iniziale. In difesa, a destra torna Odriozola, coppia centrale con Milenkovic che sarà affiancato da uno a scelta tra Quarta e Natasic. A sinistra Biraghi favorito su Igor.

Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Poppy, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger-Larsen; Beto, Pussetto. All. Gotti

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Saponara, Vlahovic, Callejon. All. Italiano

Udinese-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Udinese-Fiorentina sarà trasmessa in diretta da DAZN. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.