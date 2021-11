Udinese - Genoa 0-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Pareggio e reti bianche e primo punto per il Genoa di Shevchenko che sale a quota dieci punti in classifica, ma rimane al terzultimo posto in piena zona retrocessione. Buona prova del Grifone che concede pochissimo all'Udinese, ma fatica anche a rendersi pericoloso. Una sola grande occasione per portare a casa i tre punti, quella che capita a Ekuban a fine primo tempo, ma l'italo-ghanese spreca tutto calciando a lato a tu per tu con il portiere. Nella ripresa protesta il Grifone per la mancata espulsione di Molina (brutto fallo su Rovella, era già ammonito) e la grande occasione per i tre punti capita all'Udinese, grande chiusura di Cambiaso e palla che poi tocca il palo prima di spegnersi sul fondo. Nel recupero goal annullato per fuorigioco a Success.

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck (46′ Samardzic), Samir; Molina (55′ Makengo), Arslan (55′ Perez), Walace, Udogie; Pereyra (15′ Pussetto), Deulofeu (85′ Success); Beto. A disposizione: Padelli, Carnelos, De Maio, Forestieri, Jajalo, Nestorovski, Soppy. Allenatore: Luca Gotti.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Sturaro (90′ Toure), Badelj (73′ Hernani), Rovella, Cambiaso; Ekuban, Bianchi (73′ Pandev). A disposizione: Semper, Marchetti, Bani, Behrami, Buksa, Galdames, Ghiglione, Portanova, Vanheusden. Allenatore: Andriy Shevchenko.

ARBITRO: Meraviglia.

AMMONITI: Vasquez, Sabelli, Molina, Makengo.

