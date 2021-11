Udinese-Genoa, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Dacia Arena teatro di una sfida tra due formazioni con necessità di una brusca inversione a U. Nelle ultime dieci giornate, Udinese e Genoa sono infatti le formazioni che hanno vinto meno partite: una i friulani (3-2 al Sassuolo venti giorni fa) che nel parziale sono la penultima squadra per reti realizzate (10, davanti solo alla Salernitana con otto), e Genoa addirittura a quota zero, con sei pareggi e quattro sconfitte. Particolarmente delicata la gara per i rossoblu del nuovo tecnico Shevchenko, che ha esordito lo scorso turno perdendo al “Ferraris” contro la Roma: il calendario proporrà infatti per la prima decina di dicembre i confronti con Milan, Juventus e soprattutto il derby della Lanterna con la Samp. Per i friulani l’imperativo è invece ritornare a prendere confidenza con i successi davanti al pubblico di casa: in questo 2021, dalla scorsa primavera, appena due affermazioni al “Friuli” su tredici match, con quattro pareggi e sette sconfitte.

Udinese-Genoa, le scelte di Gotti

Le scelte del tecnico dei friulani sono perlopiù legate al modulo utilizzato. Nel caso di un 4-2-3-1, in avanti sarebbero Molina, Pereyra e Deulofeu ad appoggiare Beto di punta con il rientrante Makengo (in vantaggio su Arslan) in tandem con Walace nella linea mediana, unica possibile variante l’utilizzo di Pussetto che retrocederebbe Pereyra tra la difesa e i trequartisti. Pacchetto arretrato che pertanto prevederebbe, davanti a Silvestri, la coppia Becao e Nuytinck al centro con Udogie (favorito su Perez) a destra e Samir a sinistra. Con un modulo a tre dietro, Udogie sarà utilizzato come braccetto di destra, Molina a scalare in mediana e Samir quarto di centrocampo sul versante mancino, più Pereyra (o Pussetto) a innescare Beto insieme a Deulofeu.

Udinese-Genoa, le scelte di Shevchenko

L’allenatore ucraino dovrebbe varare un 3-5-2 con Sirigu schermato da Vasquez in mezzo e Biraschi-Masiello ai lati (indisponibile Criscito). A centrocampo più Sabelli che Ghiglione come quinto di destra, mentre la fascia opposta verrebbe lubrificata da Cambiaso: in mezzo largo al tris Sturaro-Badelj-Rovella, con Hernani come opzione a sorpresa e Galdames a partire dalla panchina. In avanti Kallon è acciaccato (probabile convocazione, ma fuori dall’undici titolare) e Destro ai box per un problema al flessore, quindi probabile l’utilizzo del duo Ekuban-Pandev, con Bianchi a rappresentarne un’alternativa anche a partita in corso.

Udinese-Genoa , le probabili formazioni

Udinese (4-2-3-1): Silvestri, Udogie, Becao, Nuytinck, Samir, Makengo, Walace, Molina, Pereyra, Deulofeu, Beto. All. Gotti

Genoa (3-5-2): Sirigu, Biraschi, Masiello, Vasquez, Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso, Pandev, Ekuban. All. Shevchenko

Udinese-Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Udinese-Genoa sarà trasmessa in diretta sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.