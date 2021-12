Udinese, Gotti esonerato: al suo posto Maran o Giampaolo

Un mese senza vittorie (due ko e due pareggi, 9 gol subiti in 4 gare) costa a Luca Gotti la panchina dell'Udinese. Fatale il ko di Empoli nell'ultimo turno. Nonostante, con i 16 punti attuali in classifica dopo 16 giornate, la squadra friulana sia a +6 dalla zona retrocessione, il club della famiglia Pozzo ha deciso di cambiare.

Chi arriverà al suo posto? La società ha sempre stupito tutti con soluzioni nuove e, spesso, provenienti dall'estero. Ora infatti valuta Paco Jemez, ex Rayo Vallecano e Granada.

Si parla anche di Dejan Stankovic (associato in queste ore anche alla Samp), ma il serbo è sotto contratto con la Stella Rossa di Belgrado e non è facile sbloccare in tempi rapidi l'operazione. Questa volta, però, si continuerà con un allenatore italiano: Rolando Maran, Marco Giampaolo, Gigi Di Biagio e Gennaro Gattuso i quattro nomi in lizza. Fonti interne parlano di un testa a testa tra Giampaolo e Maran, i due profili preferiti del dg Pierpaolo Marino. A favore del 58enne trentino ex Chievo i precedenti della scorsa estate: l'Udinese aveva già scelto Maran a giugno in caso di divorzio da Gotti. Il tecnico aveva incontrato la proprietà e trovato un accordo di massima, poi congelato per confermare Gotti. Il matrimonio si farà a dicembre, con sei mesi di ritardo. Maran tornerebbe in panchina un anno dopo l'esonero subito al Genoa.

Il tempo stringe, sabato prossimo alle 20:45 alla Dacia Arena arriva il Milan: la società a breve annuncerà il nome del nuovo allenatore dei friulani.