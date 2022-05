Udinese - Inter 1-2: tabellino e dove vedere gli highlights

L'Inter vince a Udine e tiene in vita la serie A: per lo scudetto sarà derby milanese fino in fondo. Alla Dacia Arena vincono i nerazzurri 2-1, con sofferenza finale quando i friulani si ripropongono con forza a caccia del pareggio. La squadra di Inzaghi resta alle spalle della capolista, a meno due dai cugini rossoneri. Le reti di Perisic e di Lautaro nel primo tempo rendono innocuo il gol di Pussetto nella ripresa. Successo che cancella la caduta di Bologna, che rischia di essere l'incrocio decisivo del campionato interista.

I gol nel primo tempo

Il vantaggio dell'Inter al 12’ l’Inter: angolo di Dimarco, sul primo palo Perisic sbuca tra Success e Becao e infila Silvestri

Al 37’ l’episodio chiave che sblocca il match: Barella imbuca per Lautaro, Silvestri respinge corto, Dzeko in vantaggio sul pallone, ma a contatto con Pablo Mari. Il bosniacocade, Chiffi lascia giocare, ma viene richiamato dal Var che concede il rigore. Sul Lautaro, palla sul palo e tap-in per il 2-0. Chiffi annulla perché non si accorge che il tiro di Lautaro in realtà è stato toccato da Silvestri con la mano destra dopo essere finito sul palo. Di nuovo Var in scena e Chiffi convalida.

Il tabellino

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Perez; Molina (28'st Soppy), Arslan (1'st Samardzic), Walace, Pereyra (34'st Jajalo), Udogie; Success (27'pt Pussetto), Deulofeu. A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Nuytinck, Ballarini, Benkovic, Nestorovski. Allenatore: Cioffi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (32'st D'Ambrosio); Darmian, Barella (45'st Vecino), Brozovic, Gagliardini (29'st Vidal), Perisic; Lautaro Martinez (29'st Sanchez), Dzeko (29'st Correa). A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Dumfries, Gosens, Caicedo. Allenatore: S.Inzaghi.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

MARCATORI: 12'pt Perisic (I), 39'pt Lautaro Martinez (I), 27'st Pussetto (U).

NOTE: Lautaro Martinez (I) sbaglia un calcio di rigore al 39'pt. Ammoniti: Pablo Mari, Pereyra (U), Vecino (I). Recupero: 3'pt, 5'st.

Udinese - Inter 1-2: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Udinese - Inter 1-2 giocata domenica 1° maggio aprile sono disponibili su Sky Sport