Udinese-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Vincere per fare un ulteriore passo verso lo scudetto. Questo l'obiettivo dell'Inter, che lunedì 8 aprile, alle 20.45, farà visita all'Udinese nel posticipo della 31esima giornata del campionato di serie A. I nerazzurri, reduci dal successo contro l'Empoli, hanno attualmente undici lunghezze di vantaggio sul Milan, che sabato ha travolto a San Siro per 3-0 il Lecce. I friulani, invece, hanno bisogno di punti salvezza, dato il +2 sulla zona retrocessione.

Udinese-Inter, le scelte di Cioffi

Cioffi, per la gara contro l'Inter, sarà costretto a fare a meno di Lucca, fermato dal giudice sportivo. A guidare l'attacco nel 3-5-1-1 bianconero, quindi, dovrebbe esserci spazio per Success, supportato da Thauvin. A centrocampo ballottaggio Samardzic-Payero per affiancare Lovric e Walace, con Pereyra e Kamara a presidiare invece le corsie esterne. In difesa, a protezione del portiere Okoye, Joao Ferreira, Bijol e Perez.

Udinese-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la trasferta in Friuli, dovrà valutare le condizioni di Bastoni, alle prese con un affaticamento muscolare ai flessori: se il difensore della Nazionale azzurra non dovesse farcela, spazio per Carlos Augusto per completare il reparto con Pavard e Acerbi. In mezzo al campo il solito terzetto formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre Dumfries è in leggero vantaggio su Darmian per il ruolo di esterno destro (Dimarco dall'altra parte). In attacco il tandem Lautaro-Thuram.

Udinese-Inter, le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin; Success. All. Gotti

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Udinese-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Udinese-Inter, in programma lunedì 8 aprile alle 20.45 e valevole per la 31esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.