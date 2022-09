Udinese-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Da una parte la voglia di continuare a sognare dell'Udinese, dall'altra la ricerca di conferme da parte dell'Inter. Sarà una gara tutta da seguire, quella in programma domenica 18 settembre alle 12.30 alla Dacia Arena e valevole per la settima giornata del campionato di serie A. Di fronte, infatti, ci saranno due formazioni che viaggiano nelle sfere alte della classifica: davanti, a sorpresa, ci sono i friulani, che occupano il quarto posto (a pari merito con la Roma) con i loro 13 punti, uno in più dei nerazzurri. Che però a Udine, forti anche delle due ultime vittorie consecutive (Torino in campionato, Viktoria Plzen in Champions League), cercheranno il blitz che significherebbe sorpasso.

Udinese-Inter, le scelte di Sottil

Sottil, anche in virtù delle quattro vittorie consecutive conquistate dalla sua squadra, non dovrebbe cambiare molto nello schieramento. Modulo di partenza sarà ancora una volta il 3-5-2, con Beto che ritroverà spazio al fianco di Deulofeu in attacco dopo l'iniziale panchina contro il Sassuolo. In mezzo al campo Lovric, Walace ed uno tra Makengo ed Arslan con Pereyra e Udogie sulle corsie laterali, mentre in difesa Nuytinck è favorito su Ebosse per completare il reparto con Perez e Becao. Silvestri in porta.

Udinese-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la trasferta sul campo dell'Udinese, dovrà fare ancora a meno di Lukaku, il cui rientro in campo è previsto dopo la sosta. Out anche Calhanoglu a causa di un problema muscolare: il suo posto in mezzo al campo, nel 3-5-2 nerazzurro, dovrebbe essere preso da Mkhitaryan, insidiato però da Gagliardini. Conferme in vista per Brozovic e Barella, mentre ballottaggi aperti sulle corsie esterne tra Dumfries e Darmian a destra e Dimarco e Gosens a sinistra. In attacco torna Lautaro dal primo minuto al fianco di Dzeko, mentre in difesa, dopo l'ottima prestazione contro il Viktoria Plzen, potrebbe essere confermato Acerbi insieme a Bastoni e Skriniar. In porta Handanovic.

Udinese-Inter, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Sottil

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Udinese-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Udinese-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.