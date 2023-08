Juventus, come giocherà all'esordio con l'Udinese: la probabile formazione

È fissato per domenica 20 agosto alle 20.45 alla Dacia Arena di Udine il debutto ufficiale in stagione della Juventus. I bianconeri, nella prima giornata del nuovo campionato di serie A, affronteranno i friulani di Andrea Sottil con l'obiettivo di cogliere l'intera posta in palio per iniziare il torneo con il piede giusto. La formazione di Massimiliano Allegri, dopo la deludente annata scorsa, vuole infatti tornare a recitare un ruolo da protagonista, candidandosi insieme a Inter e Milan come principale antagonista del Napoli campione d'Italia in carica.

La probabile formazione

Per la trasferta di Udinese, Allegri dovrebbe affidarsi al 3-5-2, modulo sul quale ha lavorato con insistenza durante tutta la preparazione. In attacco, in attesa di eventuali rinforzi (il ds Giuntoli ha messo nel mirino Domenico Berardi), ci sarà spazio per il tandem formato da Chiesa e Vlahovic, con Milik e Kean pronti a subentrare a gara in corso. A centrocampo Locatelli in cabina di regia, con Rabiot ed uno tra Fagioli e Miretti ai suoi lati. Sulle corsie esterne spazio per il neo acquisto Weah a destra e Kostic a sinistra, mentre in difesa Gatti è favorito su Alex Sandro per completare il reparto con Danilo e Bremer. In porta Szczesny.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione: