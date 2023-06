Udinese-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ultimo impegno stagionale per la Juventus, che domenica 4 giugno, alle 21, farà visita all'Udinese nella 38esima giornata del campionato di serie A. La Vecchia Signora, reduce da due sconfitte consecutive, si trova attualmente in settima posizione della classifica con i suoi 59 punti e può ancora sperare in un posto in Europa League, dato che Atalanta e Roma si trovano rispettivamente a +2 e +1 dagli uomini di Massimiliano Allegri. In posizione tranquilla, invece, i friulani, che nelle ultime tre partite hanno incassato altrettanti ko.

Udinese-Juventus, le scelte di Sottil

Sottil, per l'ultimo impegno stagionale, sarà privo di Zeegelaar, fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione ricevuta con la Salernitana. Modulo di partenza sarà il 3-5-1-1, con Samardzic ad agire alle spalle dell'unica punta Beto. A centrocampo Pereyra, Walace e Lovric con Ebosele ed Udogie sulle corsie esterne, mentre la linea difensiva sarà formata da Masina, Bijol e Becao. In porta Silvestri.

Udinese-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, è alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Bremer e Vlahovic, alle prese con un affaticamento muscolare. In attacco, quindi, si scalda per un posto dal primo minuto Milik, che potrebbe essere affiancato da Di Maria. In mezzo al campo Locatelli in cabina di regia, con Miretti e Rabiot ai suoi lati. Sulle corsie esterne spazio per Cuadrado e Kostic, in difesa Bonucci insieme a Gatti e Danilo. Szczesny in porta.

Udinese-Juventus, le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Masina, Bijol, Becao; Ebosele, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Samardzic; Beto. All. Sotti

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

Udinese-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Udinese-Juventus, in programma domenica 4 giugno alle 21 alla Dacia Arena e valevole per la 38esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.