Udinese-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

La rotonda affermazione di sabato scorso contro il lanciatissimo Bologna ha risollevato un Udinese in evidente affanno, che ha ritrovato i tre punti mancanti da quasi due mesi. Sarà un mese di gennaio particolarmente complesso per i friulani, che dovranno affrontare in sequenza Lazio, Fiorentina, Milan ed Atalanta. Si comincia con i biancocelesti che, dal canto loro, sono attesi da inizio di 2024 pirotecnico con il derby di Coppa Italia alle porte, l’impegno nella SuperCoppa Italiana e la sfida all’Olimpico contro il Napoli. La squadra di Sarri si appropinqua all’impegno del BluEnergy Stadium forte della vittorie centrate a cavallo del Natale contro Empoli e Frosinone, che hanno in parte assottigliato il divario dalla “Zona-Europa” della graduatoria. I bianconeri devono peraltro anche sfatare una specie sortilegio: dal 2015 in avanti hanno infatti mancato l’appuntamento con il gol in 12 delle 17 gare di Serie A contro la Lazio, e negli ultimi dieci anni non hanno mai vinto davanti al pubblico di casa contro i capitolini, i quali si sono imposti tre volte ed hanno strappato sette pareggi.

Udinese-Lazio, le scelte di Cioffi

Non dovrebbe riservare grosse novità l’undici di partenza dei bianconeri, che prevederà la conferma di Okoye in porta schermato da una difesa a tre composta da Ferreira, Perez e Kristensen (quest’ultimo in vantaggio per una maglia da titolare su Kabasele). Il vero dubbio è allora rappresentato dal binario di destra, dove Ebosele ed Ehizibue concorrono per il posto dal 1’, mentre sulla corsia mancina ci sarà nuovamente spazio per Kamara complici le imperfette condizioni di Zemura. Nel cuore della mediana largo a Payero, Walace e Lovric (con la rinuncia ad un Samardzic con le valigie in mano), sulla trequarti si sistemerà Pereyra per innescara Lucca unica punta.

Udinese-Lazio, le scelte di Sarri

I problemi muscolari di Luis Alberto ed Immobile tengono in apprensione il tecnico biancoceleste soprattutto in ottica Coppa Italia (sfida contro la Roma in programma la prossima settimana). Si ricandida invece per un posto dal 1’ Romagnoli, che dovrebbe comporre con Patric (con Casale come alternativa) la coppia centrale della difesa che prevederà anche Lazzari (al rientro dalla squalifica) e Marusic come esterni bassi ed il recuperato Hysaj a partire dalla panchina. A centrocampo, Kamada e Vecino si contendono il posto di mezzala sinistra del “Mago”, in regia possibile staffetta tra Rovella e Cataldi mentre sul settore destro agirà Guendouzi. Possibile sorpresa nel tridente offensivo che vedrà Castellanos schierato titolare in luogo di capitan Immobile: Zaccagni opererà regolarmente a sinistra, ma sul fronte opposto Isaksen sembra favorito su Felipe Anderson. Tra i pali, Provedel.

Udinese-Lazio, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Okoye, Perez, Kristensen, Ferreira, Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara, Pereyra, Lucca. All. Cioffi

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Rovella, Kamada, Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Udinese-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Udinese-Lazio, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 al “BluEnergy Stadium” di Udine, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.