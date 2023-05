Udinese-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Le due sconfitte a San Siro ed il pareggio interno con il Lecce hanno complicato l’operazione Champions della Lazio, che ora si presenta alla Dacia Arena per rilanciarsi e difendere dall’assalto delle inseguitrici una delle prime quattro piazze. Di fronte un Udinese dall’incedere sicuro tra le mura amiche, dove è imbattuta da otto incontri nei quali ha complessivamente ottenuto quattordici punti, ed è andata sempre a segno nelle ultime sedici sfide davanti ai suoi tifosi (17 match casalinghi consecutivi con reti all’attivo diventerebbe una serie da primato nella storia del club nel massimo campionato). Favorevole ai biancocelesti il bilancio recente ad Udine, che conta sei vittorie della squadra capitolina e tre pareggi nelle ultime nove sfide. La squadra di Sarri è peraltro ad un passo da un traguardo storico: mantenendo la porta inviolata può diventare la quarta squadra nell’era dei tre punti a vittoria a registrare almeno 20 clean sheet stagionali in Serie A, dopo la Roma (nel 2003/04 e nel 2013/14), il Milan (nel 2010/11) e la Juventus (nel 2011/12, nel 2013/14, nel 2015/16 e nel 2017/18).

Udinese-Lazio, le scelte di Sottil

I friulani sperano nel recupero di Beto, che dovrebbe figurare tra i convocati ma potrebbe partire dalla panchina. In questo caso, spazio a Nestorovski come unica punta supportato sulla trequarti da Pereyra, il quale potrebbe anche scivolare sulla fascia destra al posto di Ebosele qualora il tecnico bianconero opti per un tandem d’attacco col macedone in coppia con Thavin. A tutta fascia sulla corsia mancina ci sarà Udogie (in vantaggio su Zeegelaar), al centro della mediana si posizioneranno Lovric, Walace e Samardzic. La retroguardia sarà priva dello squalificato Rodrigo Becao, sostituito da Masina a completare il terzetto difensivo con Bijol e Perez. Tra i pali Silvestri.

Udinese-Lazio, le scelte di Sarri

L’allenatore biancoceleste chiamato a risolvere il rebus-regista: Cataldi resta fermo ai box e Marcos Antonio accusa ancora fastidi alla caviglia. Sarà invece presente Vecino, che ha smaltito lo stiramento subito nella sfida contro il Sassuolo, ma dopo tre settimane di stop non è ancora nelle migliori condizioni: sarà probabilmente l’uruguaiano a partire nell’undici titolare, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali, ma si valuta in corso d’opera l’inserimento di Basic con lo spostamento dello spagnolo al centro. Anche Marusic resta in dubbio per un affaticamento muscolare: dal primo minuto spazio a Lazzari e Hysaj con Pellegrini come alternativa, difesa a protezione di Provedel che poi si completerà con Romagnoli e Casale al centro. In avanti, l’escluso dovrebbe essere ancora Pedro: Immobile al centro del tridente supportato dagli esterni offensivi Felipe Anderson e Zaccagni.

Udinese-Lazio, le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Silvestri, Perez, Bijol, Masina, Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie, Pereyra, Nestorovski. All. Sottil

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Udinese-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Udinese-Lazio, in programma domenica 21 maggio alle ore 20.45 alla Dacia Arena, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.