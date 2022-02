Udinese-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Forte di un trend positivo contro i friulani (dieci affermazioni nelle ultime 14 sfide di campionato contro l’Udinese, oltre a tre pareggi ed una sconfitta nel novembre 2020 all’Olimpico), la Lazio è di scena alla Dacia Arena con un sesto posto da difendere ed un’imbattibilità che in campionato dura da oltre un mese, con tre vittorie, un pareggio e ben quattro clean sheet. I bianconeri sono invece reduci dalla brutta sconfitta di Verona, che ha riavvicinato la zona retrocessione ora distante tre punti: la formazione di Cioffi vuole però sfruttare il buon momento tra le mura amiche, dove ha perso una sola volta nelle ultime sette apparizioni, imponendosi 2-0 due settimane fa contro il Torino. La gara di Udinese sarà inoltre per i biancocelesti una prova generale per il ritorno di Europa League contro il Porto, dopo la sconfitta dell’andata. Ed a seguire, all’Olimpico, c’è anche la sfida di campionato contro il Napoli.

Udinese- Lazio , le scelte di Cioffi

La “scoppola” di Verona non dovrebbe produrre modifiche sostanziali allo schieramento, sebbene siano previste novità. Silvestri si posizionerà tra i pali, mentre nella difesa di tre – complice lo stop di Nuytinck fermato da problemi al ginocchio – si dovrebbero accomodare Becao, Pablo Marí e Perez il quale potrebbe così avvicendare Zeegelaar apparso in difficoltà nella trasferta in Veneto. A centrocampo ci sarà Walace sulla poltrona del regista con al suo fianco il rientrante Arslan e Makengo, mentre sui binari laterali si sistemeranno Molina e Soppy (qualora Udogie fosse obbligato al forfait dalle noie muscolari che lo stanno ultimamente accompagnando). In attacco Deulofeu è rientrato mercoledì in gruppo dopo la contusione al ginocchio subita al “Bentegodi”, e dovrebbe fare tandem in attacco con Beto. Panchina, quindi, per Pussetto e Success.

Udinese- Lazio , le scelte di Sarri

Biancocelesti in emergenza viste le assenze a centrocampo degli squalificati Leiva e Luis Alberto e gli infortuni di Lazzari ed Acerbi. Nel pacchetto arretrato a protezione di Strakosha dovrebbero posizionarsi Hysaj e Marusic come esterni e Patric-Luiz Felipe in mezzo, con l’opzione Radu a fungere da jolly fruibile sia per la fascia sinistra che al centro. Scelte obbligate in mediana, dove agiranno Milinkovic Savic, Cataldi e Basic, mentre in attacco appare certa la rinuncia ad Immobile, che dovrebbe nuovamente alzare bandiera bianca: in questo caso, largo ancora al tridente formato da Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson, con Moro e Jovane Cabral a partire dalla panchina.

Udinese- Lazio , le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri, Perez, Pablo Marí, Becao, Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina, Beto, Deulofeu. All. Cioffi

Lazio (4-3-3): Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro. All. Sarri

Udinese- Lazio , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Udinese-Lazio, sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.