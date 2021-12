Udinese - Milan 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Buona la prima per Cioffi sulla panchina dell'Udinese. Sarà anche l'ultima? Il tecnico, vice di Gotti esonerato in settimana, ha avuto una chance contro il Milan e l'ha parzialmente sfruttata alla grande. E' finita 1 a 1, ma la corazzata rossonera ha trovato il pari solo in pieno recupero con il solito Ibra, un immortale dell'area di rigore. Il vantaggio nel primo tempo, firmato da Beto al termine di una ripartenza veloce del bomber bianconero, era stato gestito con attenzione e carattere dalla squadra di Cioffi, che nella ripresa aveva anche fallito un paio di azioni in contropiede per chiudere il match. Il forcing finale della squadra di Pioli porta, minuto dopo minuto, ad una sofferenza crescente per i bianconeri, puniti alla fine dall'avvitamento in area da fenomeno del 40enne Zlatan. Un pari che al Milan deve bastare, nella settimana faticosssima dell'ultimo match di Champions. A Udine si riflette sulla panchina: proseguire con Cioffi o annunciare il nuovo tecnico? In lizza Stankovic, Jemez, Maran e Giampaolo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan (25' st Jajalo), Walace, Makengo, Udogie (16' st Zeegelaar); Beto, Deulofeu (25' st Success). A disposizione: Padelli, Carnelos, De Maio, Soppy, Samardzic, Forestieri, Nestorovski, Pussetto. Allenatore: Cioffi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bakayoko (1' st Kessie), Bennacer (1' st Tonali); Saelemaekers (24' st Castillejo), Diaz (36' st Maldini), Krunic (1' st Messias); Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Gabbia, Kyatengwa. Allenatore: Pioli

ARBITRO: Fourneau di Roma 1.

MARCATORI: 17' pt Beto (U), 47' st Ibrahimovic (M).

NOTE: Espulsi: 50' st SUccess (U) per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Perez, Deulofeu, Zeegelaar (U), Castillejo. Recupero: 1' pt, 6'st.

