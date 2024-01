Udinese-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Gli ultimi risultati positivi hanno ridato fiducia al Milan, che sembra essersi lasciato alle spalle il momento difficile delle scorse settimane. Adesso i rossoneri, reduci da tre successi consecutivi, andranno a caccia di un'altra vittoria nella trasferta sul campo dell'Udinese, in programma sabato 20 gennaio alle 20.45 e valevole per la 21esima giornata del campionato di serie A. Un match sulla carta abbordabile, con i friulani, però, che si presenteranno all'appuntamento affamati di punti salvezza: i bianconeri, ad oggi, hanno infatti appena un punto di vantaggio sulla zona retrocessione.

Udinese-Milan, le scelte di Cioffi

Cioffi, per la sfida contro il Milan, si affiderà al 3-5-1-1, con Pereyra ad agire alle spalle di Lucca, preferito a Success. In mezzo al campo Lovric, Walace e Samardzic, con Ebosele e Kamara sulle corsie esterne. In difesa il terzetto dovrebbe essere formato da Ferreira, Perez e Kristensen, tra i pali Okoye.

Udinese-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, recupera Giroud, che ha smaltito la febbre e che sarà regolarmente al suo posto al centro dell'attacco nel 4-2-3-1 rossonero. Alle spalle del francese spazio per Pulisic, Loftus-Cheek e Leao, mentre in mezzo al campo conferma in vista per Adli al fianco di Reijnders. Al centro della difesa Gabbia al fianco di Kjaer, con Calabria sulla fascia destra ed Hernandez su quella sinistra.

Udinese-Milan, le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Udinese-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Udinese-Milan, in programma sabato 20 gennaio alle 20.45 e valevole per la 21esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.