Udinese-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Alla ricerca di altri tre punti per difendere il primo posto dagli assalti di Inter, Napoli e Atalanta. Il Milan, dopo quelle con Genoa e Salernitana, cerca la terza vittoria consecutiva per consolidare la propria leadership in classifica e lasciarsi alle spalle l'amarezza per l'eliminazione dalla Champions League arrivata in settimana, con i rossoneri sconfitti a San Siro dal Liverpool per 2-1 nell'ultima e decisiva sfida della fase a gironi. L'Udinese, invece, si presenterà al match reduce dal ko per 3-1 sul campo dell'Empoli che è costato il posto a Luca Gotti, sostituito al momento in panchina dal vice Gabriele Cioffi.

Udinese-Milan, le scelte di Cioffi

Cioffi, privo dello squalificato Samir e degli infortunati Pereyra e Becao, si affiderà al classico 4-4-2, con Beto e Success a comporre il tandem offensivo. In mezzo al campo spazio per Makengo e Arslan (panchina per Walace) con Soppy e Deulofeu sulle corsie esterne. De Maio e Nuytinck a formare la coppia centrale di difesa, con Molina ed Udogie ai lati. In porta Silvestri.

Udinese-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, per il match contro i friulani, dovrebbe ritrovare Castillejo, mentre rimangono ai box Calabria, Rebic, Giroud, Pellegri, Leao e Kjaer, per il quale la stagione è verosimilmente finita. Il modulo di partenza sarà il consueto 4-2-3-1, con Ibrahimovic al centro dell'attacco sostenuto alle sue spalle da Saelemaekers (in vantaggio su Messias), Diaz e Krunic. In mezzo al campo certo del posto Tonali, con l'altra maglia contesa da Bennacer e Kessie. In difesa coppia centrale formata da Tomori e Romagnoli, con Hernandez a sinistra e Florenzi (favorito su Kalulu) a destra. Tra i pali Maignan.

Udinese-Milan, le probabili formazioni

Udinese (4-4-2): Silvestri; Molina, De Maio, Nuytinck, Udogie; Soppy, Makengo, Arslan, Deulofeu; Success, Beto. All. Cioffi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli

Udinese-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Udinese-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.