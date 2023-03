Udinese-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lasciarsi alle spalle l'opaco pareggio interno con la Salernitana e tornare subito alla vittoria. Questo l'obiettivo del Milan, che sabato 18 marzo, alle 20.45, farà visita all'Udinese nella gara valevole per la 27esima giornata del campionato di serie A. Un match in cui i rossoneri, attualmente quarti in classifica a quota 48, andranno alla ricerca dei tre punti per blindare il proprio piazzamento Champions. I friulani, invece, vogliono prolungare la propria striscia positiva, che, negli ultimi tre turni, ha permesso a Beto e compagni di portare a casa cinque punti (pareggi con Spezia e Atalanta, vittoria con l'Empoli).

Udinese-Milan, le scelte di Sottil

Sottil, per la sfida con il Milan, dovrà fare a meno di Masina, oltre che di Deulofeu ed Ebosse, per i quali la stagione è già finita. Modulo di partenza sarà il 3-5-2, con Success ancora favorito su Thauvin per formare il tandem d'attacco con Beto. In mezzo al campo Lovric è in vantaggio su Samardzic per affiancare Walace e Pereyra, con Ehizibue e Udogie sulle corsie esterne. In difesa, a protezione del portiere Silvestri, spazio per Becao, Bijol e Nehuen Perez.

Udinese-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, sarà privo di Messias, ancora ai box per un problema muscolare, e Giroud, fermato per un turno dal giudice sportivo. In attacco, dal primo minuto, potrebbe quindi esserci spazio per Ibrahimovic, al momento in vantaggio su Origi. Alle spalle dello svedese ci saranno Leao ed uno tra Diaz e De Ketelaere, mentre in mezzo al campo si contendono una maglia Bennacer e Krunic per affiancare Tonali. Sulle corsie esterne spazio a Saelemaekers a destra ed Hernandez a sinistra, mentre in difesa Kjaer insidia Thiaw per completare il reparto con Kalulu e Tomori.

Udinese-Milan, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All. Sottil

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Hernandez; Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Udinese-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Udinese-Milan, in programma sabato 18 marzo alle 20.45 alla Dacia Arena e valevole per la 27esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky il canale di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 214 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.