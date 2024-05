Udinese-Napoli, dove vederla in diretta tv: probabili formazioni

L'Udinese ospita il Napoli per provare a scattare verso la salvezza, i campani non possono però lasciare strada perché solo con un successo possono ancora inseguire un posto in Europa. Le due formazioni sono nel pieno di due stagioni da dimenticare e hanno più pochissimo tempo per raddrizzare la rotta e portare la nave in porto senza subire ancora più danni, la retrocessione in un caso e il non approdo in Europa sarebbero due enormi fallimenti.

Udinese-Napoli, le scelte di Cannavaro

Sfida del cuore per Cannavaro contro il Napoli con qualche problema di formazione. Non ci saranno infatti Perez e Payero squalificati, in mediana scocca quindi l'ora di Zarraga mentre in difesa gioca Kabasele. In attacco la coppia Pereyra-Lucca.

Udinese-Napoli, le scelte di Calzona

Fine settimane con sorprese negative per Calzona che non potrà schierare Kvaratskhelia e Raspadori infortunati, in attacco possibile chance per Lindstrom, in mediana tocca a Cajuste al posto di Zielinksi, anche lui ko per problemi fisici. In difesa più Olivera di Mario Rui.

Udinese-Napoli, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2)Okoye; Kristensen, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Walace, Zarraga, Samardzic, Kamara; Pereyra, Lucca

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom

Udinese-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida tra Udinese e Napoli di lunedì alle 20,45 sarà trasmessa da Dazn su sito e app ufficiali, scaricabile su tutti i dispositivi abilitati. La telecronaca sarà a cura di Mancini e Budel.