Quando si gioca Udinese-Napoli, deciso l'orario

Il Napoli ci riprova, dopo aver fallito il primo match ball scudetto domenica scorsa al Maradona contro la Salernitana, ne ha un secondo ancora più semplice. Gli azzurri giocheranno infatti contro l'Udinese il turno infrasettimanale e potrebbero già essere campioni se la Lazio mercoledì non dovesse battere il Sassuolo in casa. Se invece i biancocelesti portassero a casa i tre punti, utilissimi a Sarri per continuare a correre verso la prossima Champions League, alla squadra di Spalletti basterebbe pareggiare alla Dacia Arena per far scattare la tanto sognata, e aspettata, festa.

L'orario di Udinese-Napoli

Nella giornata di ieri si è aperto il dibattito sull'orario di Udinese-Napoli, match in programma per giovedì 4 maggio alle 20,45. Si è ipotizzato lo spostamento della partita alle 18 per motivi di ordine pubblico, ma l'idea sembra essere stata accontaonata. Questa mattina si è tenuta una riunione in cui è stato presente anche il prefetto di Napoli che ha confermato come non ci sarà nessuno spostamento. La partita quindi è confermata alle 20,45 non ci sarà nessuna variazione.

Sarà quindi la partita tra friulani e poartenopei a chiudere il turno infrasettimanale di Serie A e forse anche i giochi per il titolo che sarebbe il terzo nella storia per gli azzurri dopo quelli dell'era Maradona conquistati nel 1987 e nel 1990.