Udinese - Roma 1-1: tabellino e dove vedere gli highlights

La Roma pareggia per uno a uno contro l'Udinese alla Dacia Arena. Risultato beffa per gli uomini di Cioffi che dominano i giallorossi sin dalle prime battute. La Roma mostra i soliti problemi in fase di costruzione e soffre costantemente la spinta dei friulani sulla corsia presidiata da Zalewski. A nulla sono serviti i cambi di Mourinho con la squadra mai realmente pericolosa con una trasmissione palla lenta, prevedibile e che spesso riportava il possesso nella zona difensiva. Al contrario l'Udinese era leggera e veloce in avanti, granitica in difesa. La Roma ha raggiunto il pareggio grazie alle parate di Rui Patricio, il migliore in campo e alla fredezza di Pellegrini che al 94esimo su calcio di rigore, assegnato per fallo di mano di Zeegelaar, ha salvato Mou dalla sconfitta. L'unica nota positiva della Roma nella settimana che porta al Derby è aver evitato una sconfitta che sembrava certa.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Mari, Perez (37' st Zeegelaar); Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo (42' st Samardzic), Udogie; Beto, Deulofeu (42' st Pussetto). A disposizione: Padelli, Gasparini, Benkovic, Nuytinck, Soppy, Arslan, Nestorovski. Allenatore: Cioffi

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini (40' st Carles Perez), Smalling, Ibanez; Karsdorp (28' st Veretout), Oliveira (1' st El Shaarawy), Cristante, Zalewski (20' st Afena-Gyan); Pellegrini; Abraham (20' st Shomurodov), Zaniolo. A disposizione: Fuzato, Boer, Keramitsis, Vina, Bove, Diawara, Maitland-Niles. Allenatore Mourinho

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

MARCATORI: 15' pt Molina (U), 49' st Pellegrini (R) su rigore

NOTE: Ammoniti: Deulofeu, Makengo, Becao (U); Afena-Gyan, Ibanez (R). Recupero: 1' pt, 6' st.

Udinese - Roma 1-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Udinese - Roma 1-1 giocata domenica 13 marzo sono disponibili su Sky Sport