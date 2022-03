Udinese-Roma: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La terza affermazione consecutiva per 1-0 negli ultimi dieci giorni (ottenuta in Olanda nel match di andata degli ottavi di Conference dopo quelle in serie A con Spezia ed Atalanta) allunga ulteriormente la striscia positiva della Roma, che in campionato non perde da sette partite: è dall’agosto del 2020 che i giallorossi non registrano una serie più lunga di gare senza sconfitte in Serie A (otto in quel caso). Ora il calendario propone alla formazione di Mourinho il match alla Dacia Arena, contro un Udinese che ha nella Roma la sua bestia nera: appena due vittorie – e ben quindici sconfitte – negli ultimi diciassette incroci per i friulani, che in dieci di questi incontri non sono riusciti nemmeno a segnare (l'ultimo pareggio tra le due formazioni in campionato risale esattamente a nove anni fa, ovvero l'1-1 del 9 marzo 2013). I bianconeri, reduci dal successo contro la Sampdoria, potrebbero vincere due match di fila nel massimo campionato con Cioffi in panchina: più in generale, i friulani non ottengono due successi consecutivi in campionato dallo scorso settembre. Contro i giallorossi, l’ultima affermazione casalinga risale al 24 novembre 2018: finì 1-0 con la rete di De Paul.

Udinese-Roma , le scelte di Cioffi

Nuytinck, dopo oltre un mese di stop, ha ripreso in settimana gli allenamenti in gruppo, ma per il capitano ci potrebbe essere solo panchina e la difesa – davanti a Silvestri – potrebbe quindi essere ancora formata da Becao, Marì e Perez. Nella zona mediana rinuncia forzata a Walace – squalificato – con Jajalo e Makengo a contendersi il posto in mezzo insieme a Pereyra ed Arslan. Meno dubbi sulle fasce dove agiranno Molina ed Udogie, e sul fronte offensivo che vedrà l’impiego del tandem composto da Beto e Deulofeu.

Udinese- Roma, le scelte di Mourinho

Rientro in panchina per l’allenatore dei giallorossi, che perde invece per squalifica Kumbulla e Mkhitaryan. Il turn-over operato nella sfida di Conference League contro il Vitesse potrebbe quindi lasciar presagire il possibile undici di partenza alla Dacia Arena. Rui Patricio si sistemerà tra i pali schermato dal terzetto composto da Mancini, Smalling ed Ibanez, mentre a centrocampo si rivedrà Zalewski sulla corsia sinistra e Karsdorp sul versante opposto, con al centro Cristante e Sergio Oliveira in vantaggio su Veretout. In avanti Pellegrini e Zaniolo (entrambi diffidati con il derby del 20 marzo alle porte) appoggeranno Abraham.

Udinese- Roma, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Pablo Marì, N. Perez, Molina, Arslan, Jajalo, Pereyra, Udogie, Deulofeu, Beto. All. Cioffi

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Udinese- Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Udinese-Roma sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.