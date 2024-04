Udinese-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Attesa dal derby italiano di ritorno nei quarti di finale di Europa League, la Roma prova a mantenere alta la concentrazione anche in campionato, in considerazione della frenata del Bologna che rende ancora più appetibile il quarto posto ora distante quattro lunghezze. Con una striscia di sette risultati utili consecutivi (cinque affermazioni e due pari nelle ultime sette uscite), la formazione di De Rossi fa visita all’Udinese, per cui i giallorossi rappresentano l’autentica bestia nera. Prendendo infatti in esame le ultime dieci stagioni in Serie A, i friulani hanno infatti perso ben diciassette dei ventuno confronti diretti disputati, imponendosi solo due volte (nessuna squadra, nel medesimo periodo, ha perso più partite con una singola avversaria, record negativo condiviso però dalla Sampdoria che ha incassato 17 k.o. contro il Napoli). Oltre al tabù-Roma, i bianconeri dovranno sfatare quello del Bluenergy Stadium, che ha visto l’Udinese vincere nel campionato attuale solo una volta (3-0 al Bologna nell’ultimo impegno del 2023): solo la Salernitana ha ottenuto meno punti – appena otto – nelle partite casalinghe di questo campionato rispetto ai friulani, che ne hanno messi in cassaforte dodici in sedici match, nove dei quali terminati col segno X.

Udinese-Roma, le scelte di Cioffi

L’allenatore dei friulani deve fare i conti con un’infermeria particolarmente affollata, dove sono entrati anche Lovric e Thauvin dopo Deulofeu, Brenner, Davis e ad Ebosse. Tra i pali si sistemerà Okoye, protetto dalla linea difensiva composta da Bijol, Perez e Kristensen che si deve però guardare dalla concorrenza di Joao Ferreira. Ballottaggi aperti anche a centrocampo: sul binario destro Ehizibue ed Ebosele si contendono il posto dal primo minuto, sul versante opposto correrà Kamara, nel cuore della mediana Walace agirà da play affiancato da due tra Samardzic, Payero e Zarraga. Pereyra sulla trequarti supporterà Lucca, il quale partirà nuovamente dall’inizio dopo aver scontato la squalifica.

Udinese-Roma, le scelte di De Rossi

Le decisioni del tecnico giallorosso saranno condizionate dalla vicinanza della sfida di Europa League contro il Milan, che potrebbe spingere De Rossi a rinunciare inizialmente a Dybala ed El Shaarawy – sostituiti da Baldanzi e Zalewski – nell’attacco guidato ancora da Lukaku. A centrocampo verrà utilizzato Cristante (il quale salterà il match coi rossoneri per squalifica), con Bove ed Aouar i quali dovrebbero far rifiatare Paredes e Pellegrini. Nella retroguardia davanti a Svilar, favoriti sugli esterni Karsdorp ed Angeliño, in mezzo spazio a Ndicka e Mancini il quale però potrebbe essere risparmiato e lasciare il posto a Llorente.

Udinese-Roma, le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Okoye, Kristensen, Bijol, Perez, Ehizibue, Payero, Walace, Samardzic, Kamara, Pereyra, Lucca. All. Cioffi

Roma (4-3-3): Svilar, Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño, Bove, Aouar, Cristante, Baldanzi, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi

Udinese-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Udinese-Roma, in programma domenica 14 aprile alle ore 18 al Bluenergy Stadium di Udine, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.