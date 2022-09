Udinese-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L’Udinese, forte dei sei punti conquistati nelle ultime due uscite - vittoria a Monza ed in casa contro la Fiorentina - scende di nuovo in campo alla Dacia Arena contro la Roma, capolista in Serie A con dieci punti ed un solo gol subito (record di impenetrabilità alla quarta giornata condiviso con altri cinque campionati nella storia giallorossa). La formazione capitolina costituisce per i friulani un’autentica bestia nera: i bianconeri hanno infatti vinto appena due volte negli ultimi diciannove incroci, con due pareggi e ben quindici sconfitte, restando a secco di reti in dieci occasioni. In particolare, la Roma si è imposta in 21 delle 48 trasferte ad Udine, solo con la Lazio - contando la...stracittadina dell’Olimpico – ha vinto più match fuori casa nel torneo. Per la squadra di Mourinho, peraltro, quella contro i bianconeri sarà la prima di tre sfide esterne consecutive: i giallorossi saranno infatti di scena giovedì alla Ludogorets Arena di Razgrad per la prima giornata della Pool eliminatoria di Europa League, e successivamente ad Empoli nel posticipo serale di lunedì 12 valevole per la sesta di A.

Udinese-Roma, le scelte di Sottil

L’allenatore dei friuliani deve rinunciare a Masina, uscito per infortunio nel corso dell’ultima gara (distorsione al ginocchio destro), ma ritroverà Pérez al rientro dalla squalifica. L’argentino si posizionerà davanti a Silvestri insieme a Becao e Bijol (in vantaggio su Nuytinck). In mediana ballottaggio tra la new entry Ehizibue e Lovric: con l’ex Colonia titolare Pereyra si accentrerebbe agendo come interno di centrocampo insieme a Walace e Makengo, mentre con Lovric in campo dal 1’ l’ex Juventus si sistemerebbe sul binario destro, con Udogie a presidiare il versante opposto. In attacco, possibile un turno di riposo Beto che ha speso tantissimo nella sfida di mercoledì contro la Fiorentina: a rilevarlo sarebbe Success, il quale affiancando Deulofeu completerebbe il tandem offensivo bianconero.

Udinese-Roma, le scelte di Mourinho

Il “Mou” continua a perdere pezzi, con l’infermeria giallorossa che vede ora la presenza anche di El Shaarawy e Kumbulla. Il tecnico portoghese è tentato da un ritorno alla difesa a 4, ma ripartirà con ogni probabilità dal terzetto composto da Ibanez, Smalling e Mancini a protezione di Rui Patricio tra i pali. Più incertezza sulle fasce laterali, con il ballottaggio tra Karsdorp (favorito) e Celik a destra mentre a sinistra Spinazzola dovrebbe spuntarla su Zalewski. Nel cuore della mediana si va verso la riconferma di Matic e Cristante (Camara è convocato e potrebbe fare il suo ingresso a gara in corso), tra le linee agiranno Pellegrini e Dybala a supportare Abraham, per il quale si prospetta una staffetta col “Gallo” Belotti.

Udinese-Roma, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie, Success, Deulofeu. All. Sottil

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Udinese-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Udinese-Roma sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.