Udinese-Roma, il recupero: probabili formazioni e dove vedere la partita

Circa venti minuti da giocare, in quello che costituisce il recupero della trentaduesima giornata tra Udinese e Roma. Il match, disputatosi lo scorso 14 aprile, era stato interrotto per il problema accusato sul rettangolo di gioco da N’Dicka, accasciatosi a terra e soccorso dal personale sanitario, con la sospensione della partita per un grave infortunio contemplata dal regolamento ma previo consenso delle due squadre in campo, come poi è avvenuto. Si ricomincia dal 73’ circa, sul punteggio di 1-1 dopo le reti che erano stati realizzate al 23’ da Pereyra ed al 64’ da Lukaku. Nel lasso di tempo intercorso tra il confronto fermato ed il recupero fissato il 25 aprile, la Roma ha incassato la seconda sconfitta in campionato della gestione De Rossi in quello che si configurava come spareggio per il quarto posto (il Bologna, con i tre punti dell’Olimpico, ora è a +7 dai giallorossi). Battuta d’arresto anche per l’Udinese, piegata di misura al “Bentegodi” dall’Hellas in un delicatissimo scontro salvezza che è costato la panchina a Cioffi, sollevato dall’incarico. Al suo posto Fabio Cannavaro, che stabilisce già un record: sarà il primo mister ad esordire in una partita da “completare”, con un debutto “light” di poco più di venti minuti.

Udinese-Roma, le scelte di Cannavaro

Per il suo esordio sulla panchina friulana, il tecnico campano dovrebbe optare per un assetto che ricalca quello del suo predecessore Cioffi, a partire dalla difesa che contemplerà Bijol, Perez e Kristensen, Sui binari laterali si dovrebbero muovere uno tra Ferreira ed Ebosele a destra e Zemura a sinistra, visto che sia Ehizibue che Kamara sono stati tolti dal campo durante il match del 14 aprile. Nel cuore della mediana, spazio a Walace e Payero, con Samardzic che dovrebbe fare l’elastico tra il centrocampo e la trequarti dove si posizionerà Pereyra, ad innescare l’unica punta Lucca.

Udinese-Roma, le scelte di De Rossi

Oltre a N’Dicka, che si sta riprendendo dopo il piccolo pneumotorace accusato nel match contro i bianconeri, l’allenatore giallorosso non potrà contare su Huijsen ed Aouar, sostituiti nel corso dei settanta minuti antecedenti all’interruzione, e non avrà a disposizione Lukaku fermo ai box per un fastidio muscolare. Nella difesa davanti a Svilar, in vantaggio Llorente e Mancini su Smalling, come terzini Karsdorp e Angeliño duellano rispettivamente con Celik e Spinazzola per una maglia da titolare. A centrocampo si va verso la conferma del terzetto Paredes, Pellegrini e Cristante, in avanti spazio ad Azmoun – favorito su Abraham – con El Shaarawy e Dybala il quale potrebbe però essere preservato e lasciare spazio a Baldanzi. Possibile anche il ricorso alla difesa a tre con Cristante schierato in posizione più arretrata.

Udinese-Roma, le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Okoye, Kristensen, Bijol, Perez, Ferreira, Payero, Walace, Samardzic, Zemura, Pereyra, Lucca. All. Cannavaro

Roma (4-3-3): Svilar, Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño, Paredes, Pellegrini, Cristante, Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi

Udinese-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Udinese-Roma, continuazione del match sospeso lo scorso 14 aprile, è in programma giovedì 25 aprile alle 20 al Bluenergy Stadium di Udine, e sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.