Udinese - Sampdoria 2-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Tutto in 13 minuti: l'Udinese scappa via con Deulofeu e Udogie che sfruttano una partenza con il turbo e un atteggiamento troppo rinunciatario e rilassato dei blucerchiati, Caputo la riapre subito sfruttando un errore di Rodrigo Becao, poi succede di tutto, ma non arrivano altri gol. Quagliarella al 19' ha sulla testa la palla del 2-2, ma conclude centrale, poi sono arrembanti i friulani che creano almeno quattro occasioni da gol tra 23' e 30' con Pereyra, Walace due volte e Udogie. Il finale di primo tempo è invece di marca sampdoriana con Candreva e Quagliarella che hanno due ottime palle gol e un assedio che non basta per raddrizzare definitivamente la partita. Nella ripresa ancora bianconeri pericolosissimi con Walace (brafo Falcone con i piedi al 66') e Beto che colpisce una traversa di testa, l'unica occasione per i ragazzi di Giampaolo capita al 71' a Caputo, ma Silvestri respinge. Nel finale ancora due tentativi di Deulofeu che prima trova la parata di Falcone e poi in diagonale manca l'angolino lontano. Sconfitta pesante in ottica salvezza per i blucerchiati, i friulani invece allungano sulla zona rossa.

Il tabellino

MARCATORI: 3′ Deulofeu, 12′ Udogie, 13′ Caputo.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Arslan (72′ Jajalo), Walace, Pereyra, Udogie; Beto (81′ Pussetto), Deulofeu. A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Makengo, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. Allenatore: Cioffi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida (72′ Ferrari), Colley, Murru (77′ Augello); Candreva (66′ Sabiri) , Ekdal (66′ Vieira), Rincon; Sensi (77′ Giovinco), Caputo, Quagliarella. A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Giovinco, Magnani, Montevago, Trimboli. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

AMMONITI: Pereyra, Walace, Ekdal, Murru, Arslan, Deulofeu.

